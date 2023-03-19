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Пионтковский: Сегодняшнее пока не решительное пробуждение Грузии – это результат уже состоявшейся украинской победы

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Ситуация в Украине повлияла на только на Грузию, считает Пионтковский
Ситуация в Украине повлияла на только на Грузию, считает Пионтковский
Фото: ЕРА

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман проживающий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский прокомментировал позицию властей Грузии по отношению к российской агрессии против Украины и проявления антироссийских взглядов у грузин.

"Каков был основной лозунг грузинской власти? "Вы что, хотите, чтобы у нас было, как в Мариуполе? Вы что, хотите, чтобы к нам пришли российские танки?" Они это повторяли еще за день до этих народных демонстраций. Но они забыли, что 80% российских танков уже сгорело на украинском... Нет уже танков, которые они могли бы послать в Тбилиси. И даже "Калибров" уже для Тбилиси не осталось. Вот сегодняшнее еще пока, может быть, нерешительное пробуждение, освобождение Грузии – это тоже результат уже состоявшейся украинской победы", – сказал он.

По словам публициста, "не достигнув полной победы в освобождении своей территории, Украина уже решила массу геополитических задач".

"Она спасла Запад от этого сценария ядерного шантажа [президента РФ Владимира] Путина, когда он должен был пройти, как нож масло, Украину, и выйти на границы, и сказать снова: "Собирайте свои манатки и убирайтесь вон. Все, эта война проиграна". Украина уже спасла Тайвань, потому что, если бы Украина проиграла, это было бы такое моральное унижение Запада... Как я уже говорил не раз, тайванцы сами бы принесли в Пекин ключи от своего острова. Не только же в Грузии – смотрите, как изменилась обстановка во всем постсоветском пространстве", – объяснил Пионтковский.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России

В феврале 2023 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Украина добивается открытия Грузией "второго фронта" против России и якобы организовала "очень много провокаций".

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что грузинские власти "не там ищут врага" и повторяют тезисы российской пропаганды.

7–9 марта участники митингов в Тбилиси и других городах требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". В столкновениях с полицией были задержаны 133 протестующих.

10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Грузия, протесты, война, Тбилиси, Андрей Пионтковский, война России против Украины
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