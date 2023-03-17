Пионтковский: Президентом Соединенных Штатов Трамп не станет ни в коем случае. Он не добьется номинирования Республиканской партии

"Насколько сейчас уже Америка живет выборами и общество американское? И насколько это важно в контексте войны, которую Россия ведет против Украины?" – спросила Бацман.
По оценке Пионтковского, начало президентской гонки в США уже ощущается.
В августе у них уже будут дебаты кандидатов. Но пока в Демократической партии никто не объявился. Но один кандидат, на которого надеется Москва, уже определился. И он очень точно сформулировал свою позицию. Это Дональд Трамп", – сказал он.
Политолог заметил, что позиция Трампа никогда не не была иной, но никогда прежде он не выражал ее с такой откровенностью.
"Вы знаете, даже его "домашний" канал Fox News вырезал ключевую фразу, когда он [Трамп] отвечал на вопрос об Украине. Он все время повторял, что "при мне бы этого ничего не было – я с [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским договорюсь за 24 часа". Его спросили в конце концов: "А как вы [договоритесь]?" – "Очень просто. Надо, чтобы Украина уступила какие-то области. Откровенно говоря, там у них есть совершенно русскоязычные области. И мы обо всем этом легко договорились бы", – напомнил о высказываниях Трампа Пионтковский.
Он считает, что сказанное Трампом – "это четкая позиция, заготовка Кремля была"
Публицист обратил внимание, что даже один из "любимых придворных корреспондентов" 45-го президента США "ужаснулся и это не вставил в отчет". Но слова Трампа вошли в звуковую версию, и из них следует, что "его позиция окончательно определилась".
"Это хорошая новость для Кремля, но пусть они тешатся этой новостью. Я вам могу сказать определенно, что президентом Соединенных Штатов Трамп не станет ни в коем случае. Республиканская партия... Он не добьется номинирования [выдвижения кандидатом в президенты США] Республиканской партией", – убежден Пионтковский.
"Гораздо хуже", по мнению публициста, то, что наиболее популярный кандидат республиканцев – губернатор Флориды Рон Десантис, и скорее всего, он и выиграет номинацию от партии.
Он больше по внутренней политике. Я специально проанализировал его выступления за последние годы. Да, он критиковал довольно резко [44-го президента США Барака] Обаму в свое время за недостаточную поддержку Украины. Ну так, мягко, даже упрекал один раз и Трампа. Но последние его заявления показали, что формально он... Это не его, он это не чувствует сердцем, как те американцы, которые понимают, что [происходит] в Украине: что сейчас решается судьба мира. Вот провинциальным американцам это непонятно. К сожалению, Десантис из таких", – заключил Пионтковский.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины. Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.
6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хеннити Трамп уточнил, он мог бы договориться о прекращение войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.