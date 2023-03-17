Пионтковский: Президентом Соединенных Штатов Трамп не станет ни в коем случае. Он не добьется номинирования Республиканской партии

Трамп делает заявления по войне в Украине, которые демонстрируют его пророссийскую позицию. Но президентские выборы в США он не выиграет, убежден Пионтковский Фото: EPA

"Насколько сейчас уже Америка живет выборами и общество американское? И насколько это важно в контексте войны, которую Россия ведет против Украины?" – спросила Бацман.

По оценке Пионтковского, начало президентской гонки в США уже ощущается.

В августе у них уже будут дебаты кандидатов. Но пока в Демократической партии никто не объявился. Но один кандидат, на которого надеется Москва, уже определился. И он очень точно сформулировал свою позицию. Это Дональд Трамп", – сказал он.

Политолог заметил, что позиция Трампа никогда не не была иной, но никогда прежде он не выражал ее с такой откровенностью.

"Вы знаете, даже его "домашний" канал Fox News вырезал ключевую фразу, когда он [Трамп] отвечал на вопрос об Украине. Он все время повторял, что "при мне бы этого ничего не было – я с [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским договорюсь за 24 часа". Его спросили в конце концов: "А как вы [договоритесь]?" – "Очень просто. Надо, чтобы Украина уступила какие-то области. Откровенно говоря, там у них есть совершенно русскоязычные области. И мы обо всем этом легко договорились бы", – напомнил о высказываниях Трампа Пионтковский.

Он считает, что сказанное Трампом – "это четкая позиция, заготовка Кремля была"

Публицист обратил внимание, что даже один из "любимых придворных корреспондентов" 45-го президента США "ужаснулся и это не вставил в отчет". Но слова Трампа вошли в звуковую версию, и из них следует, что "его позиция окончательно определилась".

"Это хорошая новость для Кремля, но пусть они тешатся этой новостью. Я вам могу сказать определенно, что президентом Соединенных Штатов Трамп не станет ни в коем случае. Республиканская партия... Он не добьется номинирования [выдвижения кандидатом в президенты США] Республиканской партией", – убежден Пионтковский.

"Гораздо хуже", по мнению публициста, то, что наиболее популярный кандидат республиканцев – губернатор Флориды Рон Десантис, и скорее всего, он и выиграет номинацию от партии.

Он больше по внутренней политике. Я специально проанализировал его выступления за последние годы. Да, он критиковал довольно резко [44-го президента США Барака] Обаму в свое время за недостаточную поддержку Украины. Ну так, мягко, даже упрекал один раз и Трампа. Но последние его заявления показали, что формально он... Это не его, он это не чувствует сердцем, как те американцы, которые понимают, что [происходит] в Украине: что сейчас решается судьба мира. Вот провинциальным американцам это непонятно. К сожалению, Десантис из таких", – заключил Пионтковский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube