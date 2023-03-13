ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не там ищут врага грузинские власти". МИД Украины ответил на обвинения в "подготовке государственного переворота в Грузии"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД категорически отвергли инсинуации российских властей
В МИД категорически отвергли инсинуации российских властей
Фото: depositphotos.com

Грузинские власти повторяют тезисы российской пропаганды, выдвигая обвинения Украине во "втягивании ее в войну с Россией" и "разжигании гражданской войны". Об этом, реагируя на заявления грузинских топ-политиков, написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он обратил внимание, что за последние несколько дней премьер-министр Ираклий Гарибашвили и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений.

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью",  написал Николенко.

Он подчеркнул, что "не там ищут врага грузинские власти", однако выразил уверенность, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие дружеские отношения украинского и грузинского народов.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего",  добавил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02R6gDKL2RoqYd8QNGEodY3CLEejGhRXL4pHSavY2To9LH47sTptgdzCr7s3DWz1GXl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.

В феврале 2023 года Гарибашвили заявил, что Украина добивается открытия Грузией "второго фронта" против России, и якобы организовала "очень много провокаций".

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах".

После этого Гарибашвили заявил, что Зеленский причастен к "деструктивной акции" и "хочет, чтобы что-то произошло". Он обвинил и других украинских политиков в заинтересованности в перевороте в Грузии и назвал их "какими-то неудачниками". 

Кроме этого, вице-спикер парламента Грузии Георгий (Гия) Вольский 10 марта заявил, что в страну в дни протестов прибыли из Украины "бойцы" экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы не дать "убрать этот революционный процесс из повестки дня" и способствовать гражданской войне, сообщало For.ge.

Теги: Россия, Грузия, протесты, МИД Украины, российская пропаганда, Ираклий Гарибашвили, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Галина ГРИШИНА
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Галина ГРИШИНА
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (56684)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (27571)
3
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (22351)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (19588)
5
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19584)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (18257)
7
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10166)
8
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9927)
 
 
 
 