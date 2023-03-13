"Не там ищут врага грузинские власти". МИД Украины ответил на обвинения в "подготовке государственного переворота в Грузии"

Он обратил внимание, что за последние несколько дней премьер-министр Ираклий Гарибашвили и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений.
"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью", – написал Николенко.
Он подчеркнул, что "не там ищут врага грузинские власти", однако выразил уверенность, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие дружеские отношения украинского и грузинского народов.
"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", – добавил спикер МИД.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.
В феврале 2023 года Гарибашвили заявил, что Украина добивается открытия Грузией "второго фронта" против России, и якобы организовала "очень много провокаций".
Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах".
После этого Гарибашвили заявил, что Зеленский причастен к "деструктивной акции" и "хочет, чтобы что-то произошло". Он обвинил и других украинских политиков в заинтересованности в перевороте в Грузии и назвал их "какими-то неудачниками".
Кроме этого, вице-спикер парламента Грузии Георгий (Гия) Вольский 10 марта заявил, что в страну в дни протестов прибыли из Украины "бойцы" экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы не дать "убрать этот революционный процесс из повестки дня" и способствовать гражданской войне, сообщало For.ge.