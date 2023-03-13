"Не там ищут врага грузинские власти". МИД Украины ответил на обвинения в "подготовке государственного переворота в Грузии"

Он обратил внимание, что за последние несколько дней премьер-министр Ираклий Гарибашвили и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений.

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью", – написал Николенко.

Он подчеркнул, что "не там ищут врага грузинские власти", однако выразил уверенность, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие дружеские отношения украинского и грузинского народов.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", – добавил спикер МИД.