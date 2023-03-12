"Человек причастен, мотивирован". Премьер Грузии раскритиковал Зеленского за поддержку акции протеста в Тбилиси

"Обращение Зеленского, когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят здесь, в Грузии, несколько тысяч человек, – это прямое свидетельство того, что этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло", – сказал премьер Грузии.

Он обвинил украинских политиков, в том числе мэра Киева Виталия Кличко, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии и "каких-то неудачников" – в заинтересованности в перевороте в Грузии.

"Это прямое вмешательство [во внутренние дела Грузии]. Не хочу сейчас, человек (Зеленский. – "ГОРДОН") на войне и я хочу пожелать всем успехов, своевременного окончания войны и мира. [...] Сначала позаботьтесь о себе и о стране, мы позаботимся о своей стране. Я хочу сказать это всем", – заявил Гарибашвили.

Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят евроинтеграцию Грузии. Митингующие требовали отзыва законопроекта об "иноагентах".

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

За два дня акций 7–8 марта были задержаны 133 протестующих, в ходе столкновений есть пострадавшие.

10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.