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ПОЛИТИКА

"Человек причастен, мотивирован". Премьер Грузии раскритиковал Зеленского за поддержку акции протеста в Тбилиси

Гарибашвили заявил о заинтересованности Киева в перевороте в Грузии
Гарибашвили заявил о заинтересованности Киева в перевороте в Грузии
Фото: ЕРА

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 12 марта в интервью телекомпании Imedi, что президент Украины Владимир Зеленский, публично поддержавший протесты в Тбилиси, хочет, чтобы в Грузии "что-то произошло".

"Обращение Зеленского, когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят здесь, в Грузии, несколько тысяч человек, – это прямое свидетельство того, что этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло", – сказал премьер Грузии.

Он обвинил украинских политиков, в том числе мэра Киева Виталия Кличко, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии и "каких-то неудачников" – в заинтересованности в перевороте в Грузии.

"Это прямое вмешательство [во внутренние дела Грузии]. Не хочу сейчас, человек (Зеленский. – "ГОРДОН") на войне и я хочу пожелать всем успехов, своевременного окончания войны и мира. [...] Сначала позаботьтесь о себе и о стране, мы позаботимся о своей стране. Я хочу сказать это всем", – заявил Гарибашвили.

Зеленский 8 марта поблагодарил за украинские флаги участников акций протеста, которые начались в Грузии после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят евроинтеграцию Грузии. Митингующие требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". 

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

За два дня акций 7–8 марта были задержаны 133 протестующих, в ходе столкновений есть пострадавшие.

10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.

Контекст:

Гарибашвили уже заявлял в феврале, что Украина добивается открытия Грузией "второго фронта" против России. Два региона Грузии, Абхазия и Южная Осетия, с 2008 года находятся под российской оккупацией.

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризировать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.

1 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал это так: "С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами (речь идет о находящемся в грузинской тюрьме с октября 2021 года гражданине Украины, экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. – "ГОРДОН"). Это недопустимо".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виталий Кличко, Украина, Грузия, протесты, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, акции протеста
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