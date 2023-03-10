Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", который спровоцировал массовые акции протеста

Инициативу начали рассматривать 7 марта, когда уже проходила акция протеста, парламент принял законопроект в первом чтении.
После двух дней массовых протестов и столкновений между митингующими и полицией правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила об отзыве законопроекта, однако такой процедуры не существует – депутатам нужно было отклонить законопроект в ходе рассмотрения во втором чтении.
Сегодня, как отметило "Эхо Кавказа", регистрацию в грузинском парламенте прошли 112 депутатов. Результаты голосования за законопроект во втором чтении такие: один – "за" и 35 против.
"Грузинская мечта" не принимала участие в голосовании, против инициативы проголосовали представители оппозиции, единственный, кто голосовал "за" – это один из лидеров "Грузинской мечты" Давид Самхарадзе (в первом чтении он тоже поддержал законопроект), добавляет портал "Новости-Грузия". Как пишет Netgazeti, позже Самхарадзе заявил о технической ошибке: он утверждает, что во втором чтении не голосовал за инициативу.
В парламенте Грузии планировали рассмотреть также законопроект "О регистрации иностранных агентов", предложенный движением "Сила народа". Так как законопроект не успели рассмотреть в первом чтении, инициаторы его отозвали, пишет "Новости-Грузия".
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции. Митингующие требовали отзыва законопроекта об "иноагентах".
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
За два дня акций 7–8 марта были задержаны 133 протестующих, в ходе столкновений есть пострадавшие.
9 марта в МВД Грузии заявили, что полиция отпустила 132 из 133 задержанных: часть освобождена в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, а часть предстала перед судом. Еще один задержанные остается под стражей, его подозревают в нападении на полицейского.