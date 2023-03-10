Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", который спровоцировал массовые акции протеста

Инициативу начали рассматривать 7 марта, когда уже проходила акция протеста, парламент принял законопроект в первом чтении.

После двух дней массовых протестов и столкновений между митингующими и полицией правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила об отзыве законопроекта, однако такой процедуры не существует – депутатам нужно было отклонить законопроект в ходе рассмотрения во втором чтении.

Сегодня, как отметило "Эхо Кавказа", регистрацию в грузинском парламенте прошли 112 депутатов. Результаты голосования за законопроект во втором чтении такие: один – "за" и 35 против.

"Грузинская мечта" не принимала участие в голосовании, против инициативы проголосовали представители оппозиции, единственный, кто голосовал "за" – это один из лидеров "Грузинской мечты" Давид Самхарадзе (в первом чтении он тоже поддержал законопроект), добавляет портал "Новости-Грузия". Как пишет Netgazeti, позже Самхарадзе заявил о технической ошибке: он утверждает, что во втором чтении не голосовал за инициативу.

В парламенте Грузии планировали рассмотреть также законопроект "О регистрации иностранных агентов", предложенный движением "Сила народа". Так как законопроект не успели рассмотреть в первом чтении, инициаторы его отозвали, пишет "Новости-Грузия".