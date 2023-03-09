В Грузии возобновились протесты

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Протестующие вышли на улицы в столице страны Тбилиси, также митинги проходят в Кутаиси и Батуми. Участники акций заявляют, что не доверяют правящей партии "Грузинская мечта", объявившей сегодня об отзыве законопроекта, они требуют провести все необходимые процедуры по отмене принятия закона, "не откладывая", пишет СМИ.

Также они требуют освобождения всех задержанных на акциях в последние дни. Согласно сообщению министерства внутренних дел Грузии, за два дня протестов были задержаны 133 человека.