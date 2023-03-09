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В Грузии возобновились протесты

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Массовые акции протеста в Грузии начались 7 марта
Массовые акции протеста в Грузии начались 7 марта
Фото: radiotavisupleba.ge

Вечером 9 марта в Грузии возобновились акции протеста, которые начались из-за принятия в первом чтении законопроекта об "иноагентах".

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия"

Протестующие вышли на улицы в столице страны Тбилиси, также митинги проходят в Кутаиси и Батуми. Участники акций заявляют, что не доверяют правящей партии "Грузинская мечта", объявившей сегодня об отзыве законопроекта, они требуют провести все необходимые процедуры по отмене принятия закона, "не откладывая", пишет СМИ.

Также они требуют освобождения всех задержанных на акциях в последние дни. Согласно сообщению министерства внутренних дел Грузии, за два дня протестов были задержаны 133 человека.

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.

8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.

По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, митинг, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Грузинская мечта, акции протеста
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