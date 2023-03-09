Правящая партия Грузии объявила об отзыве закона об "иноагентах". Такой процедуры нет, заявили эксперты, а оппозиция анонсировала новый протест

Ночью между протестующими и силовиками в Тбилиси произошли столкновения Фото: ЕРА

"Между политсоветом "Грузинской мечты", "Силой народа" и депутатами парламентского большинства состоялись консультации относительно текущих политических процессов вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния". Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе", – говорится в заявлении.

Правящая политсила считает, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете" и грузинское общество "ввели в заблуждение".

В заявлении утверждается, что "на законопроект навесили ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса". Действия полиции, разгонявшей митингующих слезоточивым газом и водометами, авторы заявления назвали "терпеливым ответом на насилие".

"Мы как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безусловно, без каких-либо оговорок, отозвать поддержанный нами законопроект", – добавили в "Грузинской мечте" (других подписантов заявления "Грузия Online" назвала ее "сателлитами").

Бывший исполнительный директор Центра социальной справедливости Лина Гвинианидзе написала в Facebook, что процедуры отзыва законопроекта официально не существует.

"Законопроект, который приняли в первом чтении, должны вынести на второе чтение и проголосовать против. Все встанем у парламента и подождем, как 76 депутатов перед нашими глазами проголосуют против законопроекта, который они поддержали. Пока я это не увижу своими глазами, я с места не сдвинусь", – заявила она.

О том, что отозвать принятый в первом чтении законопроект нельзя, написал также грузинский юрист-конституционалист Вахушти Менабде. Против законопроекта должен проголосовать парламент, пояснил он.

Грузинская оппозиция решила, что акция протеста у здания парламента на проспекте Шота Руставели сегодня состоится, несмотря на заявление "Грузинской мечты" об отзыве законопроекта. Митинг запланирован на 19.00 по местному времени (17.00 по Киеву), пишет "Грузия Online".