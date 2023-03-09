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Правящая партия Грузии объявила об отзыве закона об "иноагентах". Такой процедуры нет, заявили эксперты, а оппозиция анонсировала новый протест

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Ночью между протестующими и силовиками в Тбилиси произошли столкновения
Ночью между протестующими и силовиками в Тбилиси произошли столкновения
Фото: ЕРА

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и движение "Сила народа" после массовых акций протеста против закона об "иноагентах" объявили, что отзывают инициативу. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном 9 марта, текст приводит "Грузия Online".

"Между политсоветом "Грузинской мечты", "Силой народа" и депутатами парламентского большинства состоялись консультации относительно текущих политических процессов вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния". Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе", – говорится в заявлении. 

Правящая политсила считает, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете" и грузинское общество "ввели в заблуждение". 

В заявлении утверждается, что "на законопроект навесили ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса". Действия полиции, разгонявшей митингующих слезоточивым газом и водометами, авторы заявления назвали "терпеливым ответом на насилие".  

"Мы как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безусловно, без каких-либо оговорок, отозвать поддержанный нами законопроект", – добавили в "Грузинской мечте" (других подписантов заявления "Грузия Online" назвала ее "сателлитами").

Бывший исполнительный директор Центра социальной справедливости Лина Гвинианидзе написала в Facebook, что процедуры отзыва законопроекта официально не существует. 

"Законопроект, который приняли в первом чтении, должны вынести на второе чтение и проголосовать против. Все встанем у парламента и подождем, как 76 депутатов перед нашими глазами проголосуют против законопроекта, который они поддержали. Пока я это не увижу своими глазами, я с места не сдвинусь", – заявила она. 

https://www.facebook.com/lghvinianidze/posts/pfbid02dGpwMbwfSsAtX6UGXPJy2bPZaWB5z29ZagHaHbUgrJ7zhrjWs9vsrEBCnp2RBao6l

О том, что отозвать принятый в первом чтении законопроект нельзя, написал также грузинский юрист-конституционалист Вахушти Менабде. Против законопроекта должен проголосовать парламент, пояснил он. 

https://www.facebook.com/vakhushti.menabde/posts/pfbid0FQgQGDDkoyhy3dB3gBMwAz8h8FJ5gAAJgr39vodL5DFQ1Xro6iLpRzq4MJYBTLgMl

Грузинская оппозиция решила, что акция протеста у здания парламента на проспекте Шота Руставели сегодня состоится, несмотря на заявление "Грузинской мечты" об отзыве законопроекта. Митинг запланирован на 19.00 по местному времени (17.00 по Киеву), пишет "Грузия Online".  

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.

8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.

По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали. Всего за два дня протестов, согласно релизу, задержано 133 человека. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, оппозиция, митинг, столкновения, беспорядки, Тбилиси, законопроект, пострадавшие, Грузинская мечта, Саломе Зурабишвили, акции протеста
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