Правящая партия Грузии объявила об отзыве закона об "иноагентах". Такой процедуры нет, заявили эксперты, а оппозиция анонсировала новый протест

"Между политсоветом "Грузинской мечты", "Силой народа" и депутатами парламентского большинства состоялись консультации относительно текущих политических процессов вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния". Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе", – говорится в заявлении.
Правящая политсила считает, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете" и грузинское общество "ввели в заблуждение".
В заявлении утверждается, что "на законопроект навесили ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса". Действия полиции, разгонявшей митингующих слезоточивым газом и водометами, авторы заявления назвали "терпеливым ответом на насилие".
"Мы как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безусловно, без каких-либо оговорок, отозвать поддержанный нами законопроект", – добавили в "Грузинской мечте" (других подписантов заявления "Грузия Online" назвала ее "сателлитами").
Бывший исполнительный директор Центра социальной справедливости Лина Гвинианидзе написала в Facebook, что процедуры отзыва законопроекта официально не существует.
"Законопроект, который приняли в первом чтении, должны вынести на второе чтение и проголосовать против. Все встанем у парламента и подождем, как 76 депутатов перед нашими глазами проголосуют против законопроекта, который они поддержали. Пока я это не увижу своими глазами, я с места не сдвинусь", – заявила она.
О том, что отозвать принятый в первом чтении законопроект нельзя, написал также грузинский юрист-конституционалист Вахушти Менабде. Против законопроекта должен проголосовать парламент, пояснил он.
Грузинская оппозиция решила, что акция протеста у здания парламента на проспекте Шота Руставели сегодня состоится, несмотря на заявление "Грузинской мечты" об отзыве законопроекта. Митинг запланирован на 19.00 по местному времени (17.00 по Киеву), пишет "Грузия Online".
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.
По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали. Всего за два дня протестов, согласно релизу, задержано 133 человека.