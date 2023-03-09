Президент Грузии о реакции на протесты: Подавление свободы выражения мнений – очень похоже на политику России

"Нет необходимости принимать этот закон, регистрировать неправительственные организации, называть людей "иностранными агентами". Это очень похоже на российскую политику. Также похоже на политику РФ, когда они пытаются ответить на свободу выражения мнений людей подавлением протестов. Эти люди приходят к парламенту мирно, с единственной просьбой – отозвать этот законопроект", – заявила глава государства.
Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим в Грузии.
"У правительства есть последний шанс [...] показать, что оно не является пророссийской силой. Они должны воздерживаться от применения силы, это мой призыв отсюда. [...] Грузия – демократическая страна. Население имеет право говорить, что хочет в Европу", – объяснила она.
Президент Грузии напомнила, что евроинтеграция была и ее предвыборной программой, и "грузинской мечтой, и это тоже прописано в конституции Грузии".
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.