МВД Грузии освободило из СИЗО всех задержанных в ходе акций протеста. Следствие против них продолжается

Часть из тех, кто был задержан, предстала перед судом, а остальные освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, говорится в заявлении.

Также в МВД сообщили, что ведут расследование в связи с событиями последних двух дней по статьям 353 (нападение на полицейского) и 187 (порча имущества) Уголовного кодекса Грузии.

"Проводятся следственные мероприятия с целью установления, установления личности и задержания лиц, напавших на полицию, а также выявления других насильственных действий во время манифестации в районе здания парламента", – заявили в министерстве.

Утром в МВД сообщили, что 7-8 марта на акции протеста в Тбилиси были задержаны 133 человека.

"Новости-Грузия" уточняют со ссылкой на МВД, что из 133 задержанных освобождены 132 человека. Один остается под стражей, он обвиняется в нападении на полицейских. МВД сообщает инициалы: Т.А., 2001 года рождения, задержан 7 марта. Ему грозит грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Вечером 9 марта акции протеста в Грузии возобновились. Люди вышли на улицы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Протестующие заявляют, что не доверяют правящей партии "Грузинская мечта", объявившей сегодня об отзыве законопроекта и требуют провести все необходимые процедуры по отмене принятия закона "не откладывая", пишет СМИ.