МВД Грузии освободило из СИЗО всех задержанных в ходе акций протеста. Следствие против них продолжается

Часть из тех, кто был задержан, предстала перед судом, а остальные освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, говорится в заявлении.
Также в МВД сообщили, что ведут расследование в связи с событиями последних двух дней по статьям 353 (нападение на полицейского) и 187 (порча имущества) Уголовного кодекса Грузии.
"Проводятся следственные мероприятия с целью установления, установления личности и задержания лиц, напавших на полицию, а также выявления других насильственных действий во время манифестации в районе здания парламента", – заявили в министерстве.
Утром в МВД сообщили, что 7-8 марта на акции протеста в Тбилиси были задержаны 133 человека.
"Новости-Грузия" уточняют со ссылкой на МВД, что из 133 задержанных освобождены 132 человека. Один остается под стражей, он обвиняется в нападении на полицейских. МВД сообщает инициалы: Т.А., 2001 года рождения, задержан 7 марта. Ему грозит грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Вечером 9 марта акции протеста в Грузии возобновились. Люди вышли на улицы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Протестующие заявляют, что не доверяют правящей партии "Грузинская мечта", объявившей сегодня об отзыве законопроекта и требуют провести все необходимые процедуры по отмене принятия закона "не откладывая", пишет СМИ.
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.
По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.