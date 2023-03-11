Чичваркин: Путин не мог простить Саакашвили, когда в Грузии решили, что коррупцию можно выжечь полостью. Плюс Саакашвили путинских людей отовсюду повыгонял

"Совковое окрысение – его нужно убрать. И государство должно стать другом, помощником, администратором и ночным сторожем. Ночной сторож – это ключевое. А не властью, которая сидит над тобой. Оно должно быть позади тебя – государство. Ты должен быть впереди, а государство должно быть позади... Это то, что пытался сделать Саакашвили, и то, чего Путин не мог простить, когда [в Грузии] решили, что коррупцию можно выжечь полностью", – сказал Чичваркин.

Он отметил, что Грузия смогла поднять уровень ВВП в несколько раз.

"В стране, которая на 2003 год была на 30 позиций ниже России. В России в 2003-м изменялось, росло, вводились антикоррупционные вещи... Индекс коррупции в 2003-м в России падал, налоги снижались, все выбелялось. Я помню это время. Краны, краны, краны... Все росло, все было можно. Еще действовало ельцинское законодательство. Но пришли нефтяные деньги, которые крали еще очень аккуратно. И тогда Грузия, где жгли мебель на улицах, выглядела как никогда. И они в секунду показали – потому что эти годы – это абсолютная секунда в историческом масштабе, – что все это можно. И в четыре раза вырастили ВВП за 10 лет", – добавил Чичваркин.

Также он отметил, что Саакашвили избавлялся от пророссийских людей у власти.

"И плюс Саакашвили отказался путинских людей держать. Он их отовсюду повыгонял. Что, видимо, начал делать и [президент Украины Владимир] Зеленский тоже. Просто они не могут сказать: "Вы знаете, у нас здесь вообще 30 лет были везде замы путинские. И мы начали потихоньку выгонять. И вот из-за этого у нас такой", – отметил Чичваркин.

По его мнению, такие же шаги – борьба с коррупцией и избавление от пророссийских политиков – должна сделать Украина для "абсолютной победы".

"Потому что дальше будет и территория любая, если она не будет возвращена к этому времени. Потому что это будет тот общественный договор, та система взаимоотношений и такой способ заработка, который будет чрезвычайно привлекателен для людей", – сказал он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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