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Чичваркин: Путин не мог простить Саакашвили, когда в Грузии решили, что коррупцию можно выжечь полостью. Плюс Саакашвили путинских людей отовсюду повыгонял

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Чичваркин: Государство должно стать другом, помощником, администратором и ночным сторожем
Чичваркин: Государство должно стать другом, помощником, администратором и ночным сторожем
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин не смог простить бывшему президенту Грузии, главу Исполкома реформ Украины Михаилу Саакашвили то, что он пытался сделать Грузию страной без коррупции. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

овковое окрысение – его нужно убрать. И государство должно стать другом, помощником, администратором и ночным сторожем. Ночной сторож – это ключевое. А не властью, которая сидит над тобой. Оно должно быть позади тебя – государство. Ты должен быть впереди, а государство должно быть позади... Это то, что пытался сделать Саакашвили, и то, чего Путин не мог простить, когда [в Грузии] решили, что коррупцию можно выжечь полностью", – сказал Чичваркин.

Он отметил, что Грузия смогла поднять уровень ВВП в несколько раз. 

"В стране, которая на 2003 год была на 30 позиций ниже России. В России в 2003-м изменялось, росло, вводились антикоррупционные вещи... Индекс коррупции в 2003-м в России падал, налоги снижались, все выбелялось. Я помню это время. Краны, краны, краны... Все росло, все было можно. Еще действовало ельцинское законодательство. Но пришли нефтяные деньги, которые крали еще очень аккуратно. И тогда Грузия, где жгли мебель на улицах, выглядела как никогда. И они в секунду показали – потому что эти годы – это абсолютная секунда в историческом масштабе, – что все это можно. И в четыре раза вырастили ВВП за 10 лет", – добавил Чичваркин.

Также он отметил, что Саакашвили избавлялся от пророссийских людей у власти.

"И плюс Саакашвили отказался путинских людей держать. Он их отовсюду повыгонял. Что, видимо, начал делать и [президент Украины Владимир] Зеленский тоже. Просто они не могут сказать: "Вы знаете, у нас здесь вообще 30 лет были везде замы путинские. И мы начали потихоньку выгонять. И вот из-за этого у нас такой", – отметил Чичваркин.

По его мнению, такие же шаги – борьба с коррупцией и избавление от пророссийских политиков – должна сделать Украина для "абсолютной победы". 

"Потому что дальше будет и территория любая, если она не будет возвращена к этому времени. Потому что это будет тот общественный договор, та система взаимоотношений и такой способ заработка, который будет чрезвычайно привлекателен для людей", – сказал он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. 

6 марта Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Путина. Он считает, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал губернатором Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом". "[Миллиардер, основатель правящей в настоящее время партии "Грузинская мечта" Бидзина] Иванишвили тихо и молча передает Грузию Путину", – считает Саакашвили.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Евгений Чичваркин
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