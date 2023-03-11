ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Меня бы бабушка с дедушкой съели с говном за то, что я скажу, но Ленинград нужно было сдать

 
|
Чичваркин: Гуманизм для рожденного в СССР это сложный, постепенный и тяжелый процесс
Чичваркин: Гуманизм для рожденного в СССР – это сложный, постепенный и тяжелый процесс
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что Ленинград, блокада которого длилась более двух лет во время Второй мировой войны, нужно было сдать.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Меня бы бабушка с дедушкой съели с говном за то, что я скажу, но... Я сейчас не в этой футболке, но она у меня с собой. Это футболка с [российским писателем] Даниилом Хармсом. Он на ней очень похож на Бандеру. И это для меня тест всегда, кто передо мной: питерский интеллигент или украинский националист. Шутка такая, мрачная. Наличие Даниила Хармса говорит о моей позиции. Он был заморен голодом в психушке именно за то, что говорил, что город нужно сдать немцам. Нужно было сдать", – заявил он, отметив, что "в 25 лет так бы не сказал". 

"Гуманизм для рожденного в СССР – это сложный, постепенный и тяжелый процесс", – пояснил Чичваркин. 

На замечание, что за время блокады Ленинграда погибли сотни тысяч людей, Чичваркин отметил, что в таком  государстве, как распавшийся СССР "никто не считает никогда людей". 

икто не считает людей в государстве такого типа. Никто не считает никогда людей. А что освободить – перезахватить – Латвию... Латвия – небольшая страна, и был уже большой перевес. Армия, по-моему, Конева шла через страны Балтии. Немцев выбили из Латвии относительно быстро. По-моему, 120 тысяч. И 200 тысяч раненых. Чтобы просто очень быстро пройти маршем. Там никто не считал. А сколько положили, чтобы взять Берлин... [Полмиллиона]. Или 600 [тысяч]. И их тоже никто не считал. Они не считают людей вообще за людей. В этом весь кошмар", – добавил Чичваркин. 

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. По оценкам городской прокуратуры, озвученным в 2022 году, за время блокады от голода, холода и в результате боевых действий погибли более 1 млн человек, пишет ТАСС.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СССР, страны Балтии, Ленинград, Евгений Чичваркин, голод, блокада, бабушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (62011)
2
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (44376) G
3
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (41221)
4
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций (37911)
5
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (32203)
6
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях (25994)
7
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (17856)
8
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (17817)
 
 
 
 