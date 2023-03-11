Чичваркин: Меня бы бабушка с дедушкой съели с говном за то, что я скажу, но Ленинград нужно было сдать

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Меня бы бабушка с дедушкой съели с говном за то, что я скажу, но... Я сейчас не в этой футболке, но она у меня с собой. Это футболка с [российским писателем] Даниилом Хармсом. Он на ней очень похож на Бандеру. И это для меня тест всегда, кто передо мной: питерский интеллигент или украинский националист. Шутка такая, мрачная. Наличие Даниила Хармса говорит о моей позиции. Он был заморен голодом в психушке именно за то, что говорил, что город нужно сдать немцам. Нужно было сдать", – заявил он, отметив, что "в 25 лет так бы не сказал".

"Гуманизм для рожденного в СССР – это сложный, постепенный и тяжелый процесс", – пояснил Чичваркин.

На замечание, что за время блокады Ленинграда погибли сотни тысяч людей, Чичваркин отметил, что в таком государстве, как распавшийся СССР "никто не считает никогда людей".

"Никто не считает людей в государстве такого типа. Никто не считает никогда людей. А что освободить – перезахватить – Латвию... Латвия – небольшая страна, и был уже большой перевес. Армия, по-моему, Конева шла через страны Балтии. Немцев выбили из Латвии относительно быстро. По-моему, 120 тысяч. И 200 тысяч раненых. Чтобы просто очень быстро пройти маршем. Там никто не считал. А сколько положили, чтобы взять Берлин... [Полмиллиона]. Или 600 [тысяч]. И их тоже никто не считал. Они не считают людей вообще за людей. В этом весь кошмар", – добавил Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube