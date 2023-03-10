Чичваркин: Победу Украины нужно будет праздновать 40 дней

Чичваркин: Бывает 40 дней траура, а здесь 40 дней нужно будет праздновать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Да. [Напьюсь]. Причем с Никой Белоцерковской, которая снимет обет без питья, который восемь лет уже держит", – сказал Чичваркин.

Бизнесмен, владеющий магазином спиртного, перед этим говорил журналисту, что вино Romanee-Conti относит к тем видам спиртного, которое нужно продавать каждый день, а если пить его каждый день – "то у тебя скоро не будет магазина лучшего спиртного, потому что он пойдет по миру".

Для празднования победы Украины Romanee-Conti, по словам Чичваркина, подходит.

"Может быть, как раз тогда и [будем пить] Romanee-Conti. Первым, безусловно, мы это отпразднуем дома. А один из – не знаю – 15 или... Мне кажется, все 40 дней нужно будет праздновать. Когда бывает 40 дней траура, а здесь 40 дней нужно будет праздновать", – добавил он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube