Чичваркин: Победу Украины нужно будет праздновать 40 дней

"Да. [Напьюсь]. Причем с Никой Белоцерковской, которая снимет обет без питья, который восемь лет уже держит", – сказал Чичваркин.
Бизнесмен, владеющий магазином спиртного, перед этим говорил журналисту, что вино Romanee-Conti относит к тем видам спиртного, которое нужно продавать каждый день, а если пить его каждый день – "то у тебя скоро не будет магазина лучшего спиртного, потому что он пойдет по миру".
Для празднования победы Украины Romanee-Conti, по словам Чичваркина, подходит.
"Может быть, как раз тогда и [будем пить] Romanee-Conti. Первым, безусловно, мы это отпразднуем дома. А один из – не знаю – 15 или... Мне кажется, все 40 дней нужно будет праздновать. Когда бывает 40 дней траура, а здесь 40 дней нужно будет праздновать", – добавил он.
Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".