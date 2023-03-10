Чичваркин: Было у России два союзника прошлым летом: нефть и газ. Газовая история полностью провалилась

Расчет Путина, что российский газ принесет достаточно денег для стабильности режима и финансирования войны, не оправдался, констатирует Чичваркин Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"А война все спишет. Причем это же священная война и он собирает территории. Поэтому если что-то будет не так, плохо, несвободно, отберут бизнесы, увеличат налоги – это все во имя святой и великой идеи", – полагает Чичваркин.

Бизнесмен заметил, что "идея маниакальная", но в прикладном смысле Путин, "конечно, не дурак" – у дурака бы такое не получилось. Президент страны-оккупанта, по его словам, "безусловно, талантливый человек", но, планируя войну в Украине, ошибся в предпосылках.

"Рассчитал-то он дальше плюс-минус все изначально, а изначальные вводные неверные. Изначальные вводные – это то, как людям хорошо не будет, счастливо не будет, свободно не будет. Чувство величия, которое прекрасное дополнение, там, к олимпийским победам, к запуску белок-стрелок в космос, к ДнепроГЭСам, к большим металлургическим заводам, может быть, он привернул к разрушительной машине, от которой ничего людям хорошего не будет", – высказался бизнесмен.

Путин и экономика его режима "держится только на нефти сейчас", добавил он.

"Было у России два союзника прошлым летом: нефть и газ. Газовая история полностью провалилась. То есть то, как он хотел всех поиметь... Прокаиновая игла в Европу сломалась", – заключил Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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