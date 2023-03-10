Чичваркин: Было у России два союзника прошлым летом: нефть и газ. Газовая история полностью провалилась

"А война все спишет. Причем это же священная война и он собирает территории. Поэтому если что-то будет не так, плохо, несвободно, отберут бизнесы, увеличат налоги – это все во имя святой и великой идеи", – полагает Чичваркин.
Бизнесмен заметил, что "идея маниакальная", но в прикладном смысле Путин, "конечно, не дурак" – у дурака бы такое не получилось. Президент страны-оккупанта, по его словам, "безусловно, талантливый человек", но, планируя войну в Украине, ошибся в предпосылках.
"Рассчитал-то он дальше плюс-минус все изначально, а изначальные вводные неверные. Изначальные вводные – это то, как людям хорошо не будет, счастливо не будет, свободно не будет. Чувство величия, которое прекрасное дополнение, там, к олимпийским победам, к запуску белок-стрелок в космос, к ДнепроГЭСам, к большим металлургическим заводам, может быть, он привернул к разрушительной машине, от которой ничего людям хорошего не будет", – высказался бизнесмен.
Путин и экономика его режима "держится только на нефти сейчас", добавил он.
"Было у России два союзника прошлым летом: нефть и газ. Газовая история полностью провалилась. То есть то, как он хотел всех поиметь... Прокаиновая игла в Европу сломалась", – заключил Чичваркин.
Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Он вступил в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать год.
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. м³).
С февраля 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%, сообщила 13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, министр финансов Германии заявил 18 января, что страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России.