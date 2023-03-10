Чичваркин: Олигархи в России – больше не олигархи. Власть у одного человека

Власть в России есть только у Путина, поэтому олигархом в России в прямом смысле слова не может считаться никто. Исключение, по мнению Чичваркина, составляет только Абрамович Фото: EPA

"Власть у одного человека. Олигарх – это слияние финансового капитала с политическим. Политического капитала ни у кого из состоятельных людей, кроме [российского бизнесмена Романа] Абрамовича, нет", – пояснил он.

На уточняющий вопрос, есть ли у Абрамовича политический капитал, Чичваркин ответил утвердительно, уточнив, что речь о бизнесменах "из той когорты" – олигархах старой формации.

"Есть новый вид олигархата: это путинские друзья, которые могут на него влиять. То есть у них есть влияние, но они все вокруг Путина", – сказал он.

Бизнесмен добавил, что знаком с Абрамовичем лично, но очень давно не общался.

"[Абрамович] очень умный. Он считает на несколько ходов вперед. По нему видно, что он прямо умный. Шахматы, в которые он играет, – они в целом трехмерные. Мудрый человек, мне кажется. И он очень хороший переговорщик", – заключил Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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