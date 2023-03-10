Чичваркин: Олигархи в России – больше не олигархи. Власть у одного человека

"Власть у одного человека. Олигарх – это слияние финансового капитала с политическим. Политического капитала ни у кого из состоятельных людей, кроме [российского бизнесмена Романа] Абрамовича, нет", – пояснил он.
На уточняющий вопрос, есть ли у Абрамовича политический капитал, Чичваркин ответил утвердительно, уточнив, что речь о бизнесменах "из той когорты" – олигархах старой формации.
"Есть новый вид олигархата: это путинские друзья, которые могут на него влиять. То есть у них есть влияние, но они все вокруг Путина", – сказал он.
Бизнесмен добавил, что знаком с Абрамовичем лично, но очень давно не общался.
"[Абрамович] очень умный. Он считает на несколько ходов вперед. По нему видно, что он прямо умный. Шахматы, в которые он играет, – они в целом трехмерные. Мудрый человек, мне кажется. И он очень хороший переговорщик", – заключил Чичваркин.
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Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга президента РФ Путина ввели санкции Великобритания, Европейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.
США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.
По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.
Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". "Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – говорил предприниматель.