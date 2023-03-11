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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Путин – псих с нереализованной параноидальной идеей. Он свои симптомы заряжает, как кассетные боеприпасы, в телевизор и из Останкино херачит на 140 млн населения

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Во время интервью Гордон и Чичваркин гуляли по центру Киева
Во время интервью Гордон и Чичваркин гуляли по центру Киева
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин – "псих, у которого была параноидальная идея, которая не реализована", и ради ее реализации он может сделать все, что угодно, считает проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Во время интервью Чичваркин и Гордон гуляли по центру Киева, и бизнесмен отметил, что у россиян "хватит безмозглости и сюда пульнуть".

"Я очень боюсь, что когда они поймут, что все... Они еще до сих пор не понимают, что все. Это будет "да не достанься же ты никому". Вот я очень этого боюсь... Ну представляете себе: псих, у которого была параноидальная идея, которая не реализована? Все-таки мы не доктора наук психиатрии. Это доктора наук на консилиум могут собраться, а здесь случай тяжелый, клинический", – сказал Чичваркин. 

По его мнению, "пациент более чем тяжелый".

"И плюс, он свои симптомы заряжает, как кассетные боеприпасы, в телевизор и из Останкино еще херачит на 140 млн населения, куда дотянется, где еще продолжает работать российское телевидение", – добавил он.

На вопрос Гордона, как можно "покуситься на такую красоту, на такую святость", Чичваркин ответил, что Путин считает, будто наведет здесь порядок. 

"Он реально уверен, что здесь [мэр Москвы Сергей] Собянин положит плитку чистую, хорошую, вот, здесь будет порядок, менты. Не вот такой забор, а настоящий, большой. И пропуска, распознавание лиц. И это будет порядок. А вы все держите в беспорядке, с вольницей со своей. Он в этом уверен абсолютно. Он помолится в Лавре. Там тоже наведет порядок. Везде будут стоять чекистские священники, а не черти-кто", – подчеркнул бизнесмен.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 2022 года российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей утверждал, что Путин отказался от публичных выступлений из-за ухудшающегося здоровья. Президент РФ, по словам Соловья, не может выдерживать интенсивное напряжение несколько часов подряд

Ранее Соловей утверждал, что у Путина болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство. Внешний вид и поведение Путина на нескольких публичных мероприятиях могли свидетельствовать о наличии у него тех или иных заболеваний и активно обсуждались.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Владимир Путин, Евгений Чичваркин, война России против Украины, психиатрия
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