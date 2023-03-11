Чичваркин: Путину за Крымский мост российское общество не предъявило. Путину предъявили три раза: за отход от Киева, за Изюм и за Херсон

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин.
Он отметил, что Путин понимает лишь язык силы. По мнению Чичваркина, если Украина начнет наносить удары по военным базам РФ в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске, глава Кремля начнет "пугать всех ядерной бомбой".
"Что он еще будет? Перемещать их. Закроет страну, переведет все на военные рельсы. "Нет ничего больше твоего. Есть колхозное". [Русским понравится это?] Все равно. Заградотряды, главное, кормить и обещать пенсию в 40 лет", – сказал бизнесмен.
Журналист высказал уверенность, что РФ придется покинуть Крым и спросил, как российское общество отреагирует, если "по Крыму начнутся ощутимые удары, взорвут к ...беням этот Крымский мост", и будет ли тогда Путин в глазах россиян неудачником.
"Путину за Крымский мост общество не предъявило. Путину предъявили три раза за прошлый год: за отход от Киева, за Изюм и за Херсон. Там вой был на болотах. Какие-то нацболы сразу стали против Путина, Стрелков о бездарности генералов говорил, сразу какие-то солдатские матери всплывают, которые всплывают ровно в обратно пропорциональных местах. Они должны были всплывать, когда всех гнали на убой, а они всплыли, когда они отступили с потерями. То есть если бы они наступили с потерями и захватили, то они бы, наверное, не всплыли бы", – ответил Чичваркин.
По его словам, потеря захваченных территорий вызывает недовольство Путиным у россиян.
Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.