Чичваркин: Путину за Крымский мост российское общество не предъявило. Путину предъявили три раза: за отход от Киева, за Изюм и за Херсон

Чичваркин: Путину предъявили три раза за прошлый год: за отход от Киева, за Изюм и за Херсон. Там вой был на болотах Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Он отметил, что Путин понимает лишь язык силы. По мнению Чичваркина, если Украина начнет наносить удары по военным базам РФ в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске, глава Кремля начнет "пугать всех ядерной бомбой".

"Что он еще будет? Перемещать их. Закроет страну, переведет все на военные рельсы. "Нет ничего больше твоего. Есть колхозное". [Русским понравится это?] Все равно. Заградотряды, главное, кормить и обещать пенсию в 40 лет", – сказал бизнесмен.

Журналист высказал уверенность, что РФ придется покинуть Крым и спросил, как российское общество отреагирует, если "по Крыму начнутся ощутимые удары, взорвут к ...беням этот Крымский мост", и будет ли тогда Путин в глазах россиян неудачником.

"Путину за Крымский мост общество не предъявило. Путину предъявили три раза за прошлый год: за отход от Киева, за Изюм и за Херсон. Там вой был на болотах. Какие-то нацболы сразу стали против Путина, Стрелков о бездарности генералов говорил, сразу какие-то солдатские матери всплывают, которые всплывают ровно в обратно пропорциональных местах. Они должны были всплывать, когда всех гнали на убой, а они всплыли, когда они отступили с потерями. То есть если бы они наступили с потерями и захватили, то они бы, наверное, не всплыли бы", – ответил Чичваркин.

По его словам, потеря захваченных территорий вызывает недовольство Путиным у россиян.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube