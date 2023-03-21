Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления

В этих заявлениях идет речь об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Отмечается, что церемония прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

На официальном сайте президента РФ перечислены все документы, подписанные во время визита китайского лидера. Всего их 14. Кроме упомянутых двух заявлений, это ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах – от научного сотрудничества до производства телепрограмм.

Контекст:

20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня.

Накануне визита спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.