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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину

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Столтенберг: Путин недооценил стальное сопротивление украинского народа
Столтенберг: Путин недооценил стальное сопротивление украинского народа
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, решив начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 марта на брифинге, трансляцию вел канал Sky News.

"Президент Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину. Он ожидал, что Киев падет в течение нескольких дней, а вся Украина – в течение нескольких недель. Но он недооценил стальное сопротивление украинского народа. Он думал, что сможет разрушить единство НАТО. Но союзники по НАТО сильны и едины и оказывают беспрецедентную поддержку Украине. И он хотел меньше НАТО. Но у него получилось с точностью до наоборот. Больше НАТО", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в ответ на незаконную войну России против Украины Финляндия и Швеция решили подать заявки на членство в НАТО, и это "удвоит длину границы НАТО с Россией".

"Президент Путин хочет другой Европы. Он видит в демократии и свободе угрозу. И он стремится контролировать своих соседей. Таким образом, даже если война в Украине закончится завтра, в долгосрочной перспективе условия безопасности изменились", – заявил генсек.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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