Столтенберг: Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину

"Президент Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину. Он ожидал, что Киев падет в течение нескольких дней, а вся Украина – в течение нескольких недель. Но он недооценил стальное сопротивление украинского народа. Он думал, что сможет разрушить единство НАТО. Но союзники по НАТО сильны и едины и оказывают беспрецедентную поддержку Украине. И он хотел меньше НАТО. Но у него получилось с точностью до наоборот. Больше НАТО", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в ответ на незаконную войну России против Украины Финляндия и Швеция решили подать заявки на членство в НАТО, и это "удвоит длину границы НАТО с Россией".

"Президент Путин хочет другой Европы. Он видит в демократии и свободе угрозу. И он стремится контролировать своих соседей. Таким образом, даже если война в Украине закончится завтра, в долгосрочной перспективе условия безопасности изменились", – заявил генсек.