В Ржищеве спасатели извлекли из-под завалов два тела. Число погибших выросло до шести – ГСЧС

По состоянию на 14.3), по данным ГСЧС, в результате российского удара дронами в Ржищеве погибли шесть человек. Работы по разбору завалов на месте прилетов продолжаются, уточнила Рубан.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по гражданскому объекту: разрушены корпуса общежития и здание техникума. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 доставлены в больницы.

В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.