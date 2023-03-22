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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ржищеве спасатели извлекли из-под завалов два тела. Число погибших выросло до шести – ГСЧС

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В Ржищеве спасатели извлекли из-под завалов два тела. Число погибших выросло до шести ГСЧС

Фото: ДСНС України / Telegram

Спасатели 22 марта достали из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области тела еще двоих погибших. Об этом спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила в комментарии "Украинской правде".

По состоянию на 14.3), по данным ГСЧС, в результате российского удара дронами в Ржищеве погибли шесть человек. Работы по разбору завалов на месте прилетов продолжаются, уточнила Рубан.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по гражданскому объекту: разрушены корпуса общежития и здание техникума. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 доставлены в больницы.

В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.

Контекст:

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".

Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, Киевская область, беспилотники, спасатели, жертвы, война России против Украины, взрывы, погибшие, военное преступление, дрон-камикадзе, Ржищев
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