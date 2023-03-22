Зеленский передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины". Видео

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

"Провели совещание по ситуации в Харьковской области: восстановление деоккупированных территорий региона, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям, – написал Зеленский в Facebook. – Заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией".

В ходе совещания Зеленский передал мэру Харькова Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Его президент присвоил Харькову "с целью отличия подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины", отметили в ОПУ.

"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Фото: Игорь Терехов / Telegram

Кроме того, президент Украины вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских оккупантов.