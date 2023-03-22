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Зеленский передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины". Видео

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Зеленский (слева) присвоил Харькову отличие "Город-герой Украины"
Зеленский (слева) присвоил Харькову отличие "Город-герой Украины"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта в ходе поездки в Харьковскую область провел координационное совещание по актуальной ситуации безопасности в регионе.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

"Провели совещание по ситуации в Харьковской области: восстановление деоккупированных территорий региона, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям, – написал Зеленский в Facebook. – Заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией".

В ходе совещания Зеленский передал мэру Харькова Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Его президент присвоил Харькову "с целью отличия подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины", отметили в ОПУ.

"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Фото: Игорь Терехов / Telegram
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Кроме того, президент Украины вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских оккупантов.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/609022617373103/

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

6 марта 2022 года Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" Харькову, Чернигову, Мариуполю и Волновахе Донецкой области, Херсону и Гостомелю Киевской области. 25 марта стало известно о присвоении знака отличия "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче и Ирпеню Киевской области, Ахтырке Сумской области и Николаеву.

21 марта 2023 года Зеленский утвердил рисунок и положение почетного отличия "Город-герой Украины".

Теги: Россия, Украина, Харьков, оккупация, агрессия, оборона, электроэнергия, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, война России против Украины, президент, инфраструктура, награда, население, доклад, мэр, восстановление
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