Зеленский утвердил рисунок и положение почетного отличия "Город-герой Украины"

"Утвердить прилагаемые положение о почетном отличии "Город-герой Украины", рисунок почетного знака отличия "Город-герой Украины", – говорится в указе.

Зеленский также поручил Кабинету Министров и Государственному управлению делами "обеспечить изготовление почетного знака отличия" и футляров к нему.

"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено для отмечания подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины", – говорится в положении.

В нем прописано, что городу, которому присвоено почетное отличие, вручается изготовленное из медных сплавов с гальваническим покрытием основание верхушки древка флага городского населенного пункта, а также шелковая лента почетного отличия с полосами синего и желтого цвета.

Рисунок почетного отличия выглядит так:

Рисунок: president.gov.ua