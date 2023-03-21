Зеленский утвердил рисунок и положение почетного отличия "Город-герой Украины"

"Утвердить прилагаемые положение о почетном отличии "Город-герой Украины", рисунок почетного знака отличия "Город-герой Украины", – говорится в указе.
Зеленский также поручил Кабинету Министров и Государственному управлению делами "обеспечить изготовление почетного знака отличия" и футляров к нему.
"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено для отмечания подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины", – говорится в положении.
В нем прописано, что городу, которому присвоено почетное отличие, вручается изготовленное из медных сплавов с гальваническим покрытием основание верхушки древка флага городского населенного пункта, а также шелковая лента почетного отличия с полосами синего и желтого цвета.
Рисунок почетного отличия выглядит так:
6 марта 2022 года Зеленский присвоил звание "Город-герой" Харькову, Чернигову, Мариуполю и Волновахе Донецкой области, Херсону и Гостомелю Киевской области.
25 марта стало известно о присвоении знака отличия "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче и Ирпеню Киевской области, Ахтырке Сумской области и Николаеву.