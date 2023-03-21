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Зеленский утвердил рисунок и положение почетного отличия "Город-герой Украины"

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Отличия "Город-герой Украины" Зеленский присвоил 10 городам
Отличия "Город-герой Украины" Зеленский присвоил 10 городам
Фото: Офіс Президента України / Facebook

21 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о почетном отличии "Город-герой Украины". Документ опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить прилагаемые положение о почетном отличии "Город-герой Украины", рисунок почетного знака отличия "Город-герой Украины", – говорится в указе.

Зеленский также поручил Кабинету Министров и Государственному управлению делами "обеспечить изготовление почетного знака отличия" и футляров к нему.

"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено для отмечания подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины", – говорится в положении.

В нем прописано, что городу, которому присвоено почетное отличие, вручается изготовленное из медных сплавов с гальваническим покрытием основание верхушки древка флага городского населенного пункта, а также шелковая лента почетного отличия с полосами синего и желтого цвета.

Рисунок почетного отличия выглядит так:

Рисунок: president.gov.ua
Рисунок: president.gov.ua

Контекст:

6 марта 2022 года Зеленский присвоил звание "Город-герой" Харькову, Чернигову, Мариуполю и Волновахе Донецкой области, Херсону и Гостомелю Киевской области.

25 марта стало известно о присвоении знака отличия "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче и Ирпеню Киевской области, Ахтырке Сумской области и Николаеву.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: указ, Владимир Зеленский, документы, президент
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