Число жертв российского удара по Ржищеву увеличилось до восьми – Госслужба по чрезвычайным ситуациям

"Частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. [...] По состоянию на 18.00 погибли восемь человек, пострадали семь человек и спасен один человек", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что поисково-спасательные работы на месте удара оккупантов продолжаются.
Ранее полиция сообщала о семи погибших и девяти травмированных (в том числе одного ребенка).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская атака дронами-камикадзе на Ржищев началась 22 марта около 3.00, затем последовала еще серия взрывов, сообщала полиция.
Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.