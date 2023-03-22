Число жертв российского удара по Ржищеву увеличилось до восьми – Госслужба по чрезвычайным ситуациям

"Частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. [...] По состоянию на 18.00 погибли восемь человек, пострадали семь человек и спасен один человек", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что поисково-спасательные работы на месте удара оккупантов продолжаются.

Ранее полиция сообщала о семи погибших и девяти травмированных (в том числе одного ребенка).

Война России против Украины. Главное (обновляется)