Зеленский проведал раненых в госпитале в Запорожье и поблагодарил медиков

Президент пообщался с ранеными военнослужащими, пожелал им быстрого выздоровления и вручил государственные награды.
Сообщается, что глава государства ознакомился с работой медицинского учреждения, осмотрел приемное и хирургическое отделения и встретился с военными медиками, работающими в этом госпитале.
"Вы те, кто бережет жизнь. Хочу поблагодарить вас от нас всех, от себя лично за ваш очень важный и мощный труд", – отметил президент, вручив медицинским работникам награды.
В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС. Затем в штабе оперативной группировки войск "Запорожье" глава государства провел совещание о ситуации в регионе.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона. В области продолжаются боевые действия.