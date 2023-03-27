Зеленский проведал раненых в госпитале в Запорожье и поблагодарил медиков

Президент пообщался с ранеными военнослужащими, пожелал им быстрого выздоровления и вручил государственные награды.

Сообщается, что глава государства ознакомился с работой медицинского учреждения, осмотрел приемное и хирургическое отделения и встретился с военными медиками, работающими в этом госпитале.

"Вы те, кто бережет жизнь. Хочу поблагодарить вас от нас всех, от себя лично за ваш очень важный и мощный труд", – отметил президент, вручив медицинским работникам награды.