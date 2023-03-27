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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел совещание о ситуации в Запорожской области

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Зеленский ознакомился с работой штаба ОСГВ "Запорожье"
Зеленский ознакомился с работой штаба ОСГВ "Запорожье"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область провел совещание о ситуации в регионе. Одной из тем обсуждений стала оперативная обстановка в области, сообщает 27 марта пресс-служба главы государства.

"Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко проинформировал Владимира Зеленского о социально-экономической ситуации в регионе и обеспечении потребностей внутренне перемещенных лиц. Командующий ОСГВ "Запорожье" генерал-майор Сергей Литвинов доложил об оперативной обстановке и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению", – отмечается в релизе Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский также заслушал информацию руководства Службы безопасности и Национальной полиции в области.

Совещание состоялось в командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье", с работой которого ознакомился президент.

В ОП добавили, что глава государства вручил ордена и медали работникам СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС.

Контекст:

На прошлой неделе, 22 марта, Зеленский был с рабочей поездкой в Донецкой области, там он, в частности, посетил передовые позиции украинских защитников на бахмутском направлении.

23 марта президент ездил в Херсонскую область. Визит был посвящен восстановлению деоккупированного региона, также Зеленский в ходе поездки вручал награды военным. 

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, вторжение, Сергей Литвинов, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, президент, безопасность, визит, ДнепроГЭС, российские оккупанты, деоккупация, восстановление, Юрий Малашко
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