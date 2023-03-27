Зеленский провел совещание о ситуации в Запорожской области

"Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко проинформировал Владимира Зеленского о социально-экономической ситуации в регионе и обеспечении потребностей внутренне перемещенных лиц. Командующий ОСГВ "Запорожье" генерал-майор Сергей Литвинов доложил об оперативной обстановке и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению", – отмечается в релизе Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский также заслушал информацию руководства Службы безопасности и Национальной полиции в области.

Совещание состоялось в командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье", с работой которого ознакомился президент.

В ОП добавили, что глава государства вручил ордена и медали работникам СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский побывал на передовой, а также вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси осмотрел поврежденную ДнепроГЭС.