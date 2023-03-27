Зеленский: Неправильно и несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется ощущение, будто для многих война уже закончилась

"Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донецкой области или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумской области, от Запорожья... А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", – сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас так же, как год назад, "нельзя быть мысленно далеко от войны, "хоть и благодаря украинским военным реальные боевые действия проходят действительно географически далеко от многих".

"Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы. Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и приобщайтесь, когда можете", – заявил глава государства.