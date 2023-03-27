Зеленский: Неправильно и несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется ощущение, будто для многих война уже закончилась

"Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донецкой области или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумской области, от Запорожья... А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", – сказал он.
Президент подчеркнул, что сейчас так же, как год назад, "нельзя быть мысленно далеко от войны, "хоть и благодаря украинским военным реальные боевые действия проходят действительно географически далеко от многих".
"Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы. Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и приобщайтесь, когда можете", – заявил глава государства.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.