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Заявлениями о ядерном оружии в Беларуси Путин хочет запугать страны, поддерживающие Украину – министр обороны Литвы

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Анушаускас: США очень сдержанно относятся к этому шагу Путина
Анушаускас: США очень сдержанно относятся к этому шагу Путина
Фото: EPA

Заявлениями о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси президент РФ Владимир Путин пытается запугать союзников Украины. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Facebook 26 марта.

"Россия предпринимает новые шаги в попытке вызвать недовольство политиков на Западе поддержкой Украины или запугать страны, поддерживающие Украину. К такому шагу можно отнести заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси к июлю этого года. Поскольку за три месяца подготовить место для дислокации практически невозможно, значит, они будут использовать уже имеющуюся в Беларуси инфраструктуру, о которой договорились еще год назад", – заявил он.

Министр отметил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "лишь показывает опасения Путина по поводу усиления сил НАТО на восточном фланге после начала войны против Украины".

"Не стоит на это отвлекаться, кричать: "Что теперь будет?" Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия обеспечивается независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская область), восточнее (Беларусь) или севернее (Ленинградская область). США также очень сдержанно относятся к этому шагу Путина – они не собираются менять ни один из своих планов ядерного сдерживания. Что мне еще более странно, так это заявление Путина в тот же день о том, что Россия планирует в ближайшие три года модернизировать 1600 имеющихся танков, а также увеличить производство танков. В ходе войны и уже потеряны тысячи танков, заявленные танковые планы не покроют даже полугодовых потерь", – написал Анушаускас.

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/pfbid0zBBNM3sH25DgyAMbGsXHCUUBuPWzFk3we3sQNzQwLdptey6A56SvoEZHAHk9HVJRl

Контекст:

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику. 

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Литва, ядерное оружие, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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