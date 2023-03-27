Заявлениями о ядерном оружии в Беларуси Путин хочет запугать страны, поддерживающие Украину – министр обороны Литвы

"Россия предпринимает новые шаги в попытке вызвать недовольство политиков на Западе поддержкой Украины или запугать страны, поддерживающие Украину. К такому шагу можно отнести заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси к июлю этого года. Поскольку за три месяца подготовить место для дислокации практически невозможно, значит, они будут использовать уже имеющуюся в Беларуси инфраструктуру, о которой договорились еще год назад", – заявил он.

Министр отметил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "лишь показывает опасения Путина по поводу усиления сил НАТО на восточном фланге после начала войны против Украины".

"Не стоит на это отвлекаться, кричать: "Что теперь будет?" Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия обеспечивается независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская область), восточнее (Беларусь) или севернее (Ленинградская область). США также очень сдержанно относятся к этому шагу Путина – они не собираются менять ни один из своих планов ядерного сдерживания. Что мне еще более странно, так это заявление Путина в тот же день о том, что Россия планирует в ближайшие три года модернизировать 1600 имеющихся танков, а также увеличить производство танков. В ходе войны и уже потеряны тысячи танков, заявленные танковые планы не покроют даже полугодовых потерь", – написал Анушаускас.