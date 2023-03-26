Франция предоставила Украине 183 тонны энергетического оборудования – Минэнерго

Всего в Украину поступило 22 груза с энергооборудованием от Франции Фото: mev.gov.ua

Всего в Украину поступило 22 груза.

"Среди оборудования – генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов французской общественной организации "Электрики без границ".

"Мы благодарим Францию за помощь энергетическому сектору Украины. Полученное оборудование используется для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысяч украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.