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Франция предоставила Украине 183 тонны энергетического оборудования – Минэнерго

Всего в Украину поступило 22 груза с энергооборудованием от Франции
Всего в Украину поступило 22 груза с энергооборудованием от Франции
Фото: mev.gov.ua

Франция с августа 2022 года передала Украине 183 тонны энергетического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины 26 марта.

Всего в Украину поступило 22 груза.

"Среди оборудования – генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов французской общественной организации "Электрики без границ".

"Мы благодарим Францию за помощь энергетическому сектору Украины. Полученное оборудование используется для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысяч украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, энергетика, Министерство энергетики, война России против Украины, Герман Галущенко
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