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ДЕНЬГИ

Кабмин Украины решил не повышать цены на электроэнергию с 1 апреля

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Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 30 апреля
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 30 апреля
Фото: depositphotos.com

Повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Об этом сообщил на заседании Кабмина 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба правительства.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенных специальных обязательств продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть, цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", – сказал он.

В пресс-службе уточнили, что Кабмин продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 года № 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц, и 1,68 грн/кВт час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт час.

Контекст:

28 октября 2022 года Кабмин принял решение, согласно которому цена на электроэнергию для населения в Украине  не должна повышаться до конца марта 2023 года. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, правительство, электричество, тарифы, электроэнергия, Кабмин
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