Кабмин Украины решил не повышать цены на электроэнергию с 1 апреля

Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 30 апреля Фото: depositphotos.com

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенных специальных обязательств продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть, цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", – сказал он.

В пресс-службе уточнили, что Кабмин продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 года № 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц, и 1,68 грн/кВт час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт час.