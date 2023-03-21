Чтобы подготовиться к следующей зиме, "Укрэнерго" и распределительные компании нуждаются в экономически сбалансированных тарифах – советник премьера

С начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30% Фото: depositphotos.com

"К организационным шагам для того, чтобы закрыть вопрос подготовки к зиме, нужно отнести такой перечень шагов: если его лаконично сформулировать, то он будет звучать очень просто – меры по финансово-экономическому сбалансированию работы рынка электрической энергии", – сказал он.

Бойко отметил, что оператор системы передачи электроэнергии и сетевые операторы нуждаются в экономически сбалансированных тарифах, поскольку с начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%.

"Соответственно, это приводит к очевидному, но, к сожалению, неприятному выводу относительно необходимости приведения в соответствие этих тарифов с новыми реалиями. Особенно эти отклонения, безусловно, существенно деформировали экономику этих предприятий в период массовых ракетных обстрелов и, соответственно, ограничений потребления по регионам", – подчеркнул советник премьера.