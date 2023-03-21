Чтобы подготовиться к следующей зиме, "Укрэнерго" и распределительные компании нуждаются в экономически сбалансированных тарифах – советник премьера

"К организационным шагам для того, чтобы закрыть вопрос подготовки к зиме, нужно отнести такой перечень шагов: если его лаконично сформулировать, то он будет звучать очень просто – меры по финансово-экономическому сбалансированию работы рынка электрической энергии", – сказал он.
Бойко отметил, что оператор системы передачи электроэнергии и сетевые операторы нуждаются в экономически сбалансированных тарифах, поскольку с начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%.
"Соответственно, это приводит к очевидному, но, к сожалению, неприятному выводу относительно необходимости приведения в соответствие этих тарифов с новыми реалиями. Особенно эти отклонения, безусловно, существенно деформировали экономику этих предприятий в период массовых ракетных обстрелов и, соответственно, ограничений потребления по регионам", – подчеркнул советник премьера.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.