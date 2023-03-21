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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы подготовиться к следующей зиме, "Укрэнерго" и распределительные компании нуждаются в экономически сбалансированных тарифах – советник премьера

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С начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%
С начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%
Фото: depositphotos.com

В условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом заявил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко 20 марта во время эфира в агентстве "Укринформ".

"К организационным шагам для того, чтобы закрыть вопрос подготовки к зиме, нужно отнести такой перечень шагов: если его лаконично сформулировать, то он будет звучать очень просто – меры по финансово-экономическому сбалансированию работы рынка электрической энергии", – сказал он.

Бойко отметил, что оператор системы передачи электроэнергии и сетевые операторы нуждаются в экономически сбалансированных тарифах, поскольку с начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%.

"Соответственно, это приводит к очевидному, но, к сожалению, неприятному выводу относительно необходимости приведения в соответствие этих тарифов с новыми реалиями. Особенно эти отклонения, безусловно, существенно деформировали экономику этих предприятий в период массовых ракетных обстрелов и, соответственно, ограничений потребления по регионам", – подчеркнул советник премьера.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Теги: экономика, энергетика, Укрэнерго, отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, финансы, ограничения, энергосистема, восстановление
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