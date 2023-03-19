Прайс-кепы мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой – юрист

Александр Трохимец: У нас, к сожалению, де-юре цена вроде бы и не регулируется, а де-факто – еще как регулируется Фото: Olexandr Trokhymets / Facebook

Он написал, что от бомбардировок пострадали все участники рынка электроэнергии, но больше всего разрушений получила тепловая генерация. Сегодня стоит вопрос восстановления разбомбленных электростанций и подстанций и подготовки к следующей зиме. Для этого необходимы деньги на закупку оборудования и проведение работ, которые генерирующие компании могут получить только из одного источника – продавая производимую электроэнергию. Но, по его мнению, из-за искусственных ограничений на рынке генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости.

"У нас, к сожалению… де-юре цена вроде бы и не регулируется, а де-факто – еще как регулируется. Называется это регулирование "установкой прайс-кепов"… – предельных цен на рынке электрической энергии. То есть государство говорит: вы можете продавать свой товар по цене, по которой вы хотите, но не дешевле такой цены и не дороже такой", – рассказал Трохимец.

Он уточнил, что с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E Украина фактически уже является частью Евросоюза, но только в техническом аспекте, а не в юридическом и экономическом. Одной из причин он назвал жесткие искусственные ограничения, которые не присущи Европе.

"Они мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой. Из-за действия прайс-кепов генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее выработки. В результате этого у них нет возможности накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования", – отметил эксперт.