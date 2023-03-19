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Прайс-кепы мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой – юрист

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Александр Трохимец: У нас, к сожалению, де-юре цена вроде бы и не регулируется, а де-факто еще как регулируется
Александр Трохимец: У нас, к сожалению, де-юре цена вроде бы и не регулируется, а де-факто – еще как регулируется
Фото: Olexandr Trokhymets / Facebook

Из-за искусственных ограничений на оптовом рынке электроэнергии – так называемых прайс-кепов – генерирующие компании не могут накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования. Такое мнение высказал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трохимец на своей странице в сети Facebook.

Он написал, что от бомбардировок пострадали все участники рынка электроэнергии, но больше всего разрушений получила тепловая генерация. Сегодня стоит вопрос восстановления разбомбленных электростанций и подстанций и подготовки к следующей зиме. Для этого необходимы деньги на закупку оборудования и проведение работ, которые генерирующие компании могут получить только из одного источника – продавая производимую электроэнергию. Но, по его мнению, из-за искусственных ограничений на рынке генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости.

"У нас, к сожалению… де-юре цена вроде бы и не регулируется, а де-факто – еще как регулируется. Называется это регулирование "установкой прайс-кепов"… – предельных цен на рынке электрической энергии. То есть государство говорит: вы можете продавать свой товар по цене, по которой вы хотите, но не дешевле такой цены и не дороже такой", – рассказал Трохимец.

Он уточнил, что с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E Украина фактически уже является частью Евросоюза, но только в техническом аспекте, а не в юридическом и экономическом. Одной из причин он назвал жесткие искусственные ограничения, которые не присущи Европе.

"Они мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой. Из-за действия прайс-кепов генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее выработки. В результате этого у них нет возможности накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования", – отметил эксперт.

https://www.facebook.com/trokha1982/posts/pfbid02Xh2PzkUCk72xicHPyEfKkkncnbE2puybhZWRF5nmK9azbyemx2ect2sJzb4vPTYxl

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Теги: энергетика, цены, электроэнергия, юрист, деньги, Европа, ограничения, электростанция, Александр Трохимец, цена, энергосистема, восстановление
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