Шмыгаль назвал главные задачи Украины в энергетике в 2023 году

Украина с ЕС совместно "выиграли битву за свет и тепло", отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 17 марта на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"На днях… исполнился год "энергетическому безвизу" с ЕС. В критический для Украины момент, когда агрессор наступал на всех фронтах, мы быстро синхронизировались с европейской энергосетью ENTSO-E. Украина стала частью энергетического пространства единой Европы, – отметил Шмыгаль. – Мы сорвали намерения врага разрушить украинскую энергетику, получили доступ к европейскому энергетическому рынку, летом наполняли бюджет за счет экспорта электроэнергии. А в период интенсивного ракетного террора, напротив, Европа помогла нам – мы импортировали электричество из ЕС. Все это сделало нас крепче и устойчивее".

По словам Шмыгаля, Украина с ЕС совместно "выиграли битву за свет и тепло".

"Главными задачами этого года в энергетике станут восстановление и защита энергообъектов, децентрализация энергосистемы, дальнейшее усиление интеграции с европейским энергетическим пространством, увеличение наших импортно-экспортных возможностей. На всех этапах есть поддержка ЕС", – резюмировал глава Кабмина.