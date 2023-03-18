Шмыгаль назвал главные задачи Украины в энергетике в 2023 году

Об этом 17 марта на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"На днях… исполнился год "энергетическому безвизу" с ЕС. В критический для Украины момент, когда агрессор наступал на всех фронтах, мы быстро синхронизировались с европейской энергосетью ENTSO-E. Украина стала частью энергетического пространства единой Европы, – отметил Шмыгаль. – Мы сорвали намерения врага разрушить украинскую энергетику, получили доступ к европейскому энергетическому рынку, летом наполняли бюджет за счет экспорта электроэнергии. А в период интенсивного ракетного террора, напротив, Европа помогла нам – мы импортировали электричество из ЕС. Все это сделало нас крепче и устойчивее".
По словам Шмыгаля, Украина с ЕС совместно "выиграли битву за свет и тепло".
"Главными задачами этого года в энергетике станут восстановление и защита энергообъектов, децентрализация энергосистемы, дальнейшее усиление интеграции с европейским энергетическим пространством, увеличение наших импортно-экспортных возможностей. На всех этапах есть поддержка ЕС", – резюмировал глава Кабмина.
Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E 16 марта 2022 года, став "частью ЕС" на энергетической карте, отметили в Минэнерго. Национальная энергосистема отсоединилась от систем России и Беларуси 24 февраля, за несколько часов до начала полномасштабной войны.
С осени прошлого года Россия нанесла 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – 9 марта 2023 года, отмечали в "Укрэнерго". Также оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.