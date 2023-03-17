"Зеленая" энергетика Украины после войны может усилить энергобезопасность Европы – гендиректор ДТЭК

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – отметил он.
Глава компании напомнил, что ДТЭК представил инициативу "30 до 2030" на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель инициативы – до 2030 года иметь в Украине 30 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии.
"Это станет важной частью плана послевоенного восстановления Украины и основной движущей силой развития украинской экономики", – сказал гендиректор.
По его словам, 30 ГВт зеленой энергетики позволили бы Украине достичь 50% доли в структуре мощностей. При этом 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.
Тимченко также призвал международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.
"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.