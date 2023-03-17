"Зеленая" энергетика Украины после войны может усилить энергобезопасность Европы – гендиректор ДТЭК

В ДТЭК призвали международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины Фото: depositphotos.com

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – отметил он.

Глава компании напомнил, что ДТЭК представил инициативу "30 до 2030" на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель инициативы – до 2030 года иметь в Украине 30 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии.

"Это станет важной частью плана послевоенного восстановления Украины и основной движущей силой развития украинской экономики", – сказал гендиректор.

По его словам, 30 ГВт зеленой энергетики позволили бы Украине достичь 50% доли в структуре мощностей. При этом 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

Тимченко также призвал международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины.