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"Зеленая" энергетика Украины после войны может усилить энергобезопасность Европы – гендиректор ДТЭК

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В ДТЭК призвали международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины
В ДТЭК призвали международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины
Фото: depositphotos.com

Украина после войны может стать главным экспортером чистой энергии в Европейский союз, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба компании.

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – отметил он.

Глава компании напомнил, что ДТЭК представил инициативу "30 до 2030" на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель инициативы – до 2030 года иметь в Украине 30 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии.

"Это станет важной частью плана послевоенного восстановления Украины и основной движущей силой развития украинской экономики", – сказал гендиректор.

По его словам, 30 ГВт зеленой энергетики позволили бы Украине достичь 50% доли в структуре мощностей. При этом 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

Тимченко также призвал международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.

"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

Теги: экология, экономика, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, Европейский союз, энергобезопасность, Максим Тимченко, зеленая энергетика, энергосистема, восстановление
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