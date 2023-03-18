Необходимы большие финансовые ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию и подготовиться к будущему отопительному сезону – Центр Разумкова

По его словам, этой зимой энергосистема выстояла, сохранила свою целостность и смогла обеспечить необходимый минимум электрической энергии как для населения, так и для бизнеса. Но, по мнению Омельченко, в следующую зиму она столкнется с двумя серьезными вызовами. Первый – система находится в аварийном состоянии.

"Не нужно сильно расслабляться и думать, что если есть электрическая энергия, сейчас не отключается у людей, то все хорошо. На самом деле нет. Все-таки энергетическая система запитана на временные схемы. Необходимы очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы более или менее надежно стабилизировать ситуацию", – рассказал он.

По словам эксперта, второй вызов для следующего отопительного сезона – это нехватка денег на восстановление. По мнению эксперта, при текущей модели рынка рассчитывать на восстановление и развитие украинской энергосистемы не приходится.

"Не хватает не только на восстановление по новым трендам декарбонизации, прежде всего, децентрализации, диджитализации, а также не хватает денег даже на какие-то текущие ремонтные работы. На сегодняшний день модель рынка еще постсоветская, когда цены, в основном, не определяются рынком. Для бизнеса у нас вроде бы существует рынок, но он действительно достаточно хитер… Когда из-за так называемых прайс-кепов можно тоже достаточно жестко административным путем регулировать цены, достигать заданной цены, как кому-то хочется. И это тоже тяжело назвать рынком. Безусловно, что при такой модели ожидать восстановления энергетической системы, тем более ее развитие не приходится", – уточнил эксперт.