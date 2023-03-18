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Необходимы большие финансовые ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию и подготовиться к будущему отопительному сезону – Центр Разумкова

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При текущей модели рынка рассчитывать на восстановление и развитие украинской энергосистемы не приходится, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко
При текущей модели рынка рассчитывать на восстановление и развитие украинской энергосистемы не приходится, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко
Фото: depositphotos.com

Аварийное состояние оборудования и нехватка средств на восстановление энергосистемы являются самыми большими вызовами предстоящего отопительного сезона, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал ICTV.

По его словам, этой зимой энергосистема выстояла, сохранила свою целостность и смогла обеспечить необходимый минимум электрической энергии как для населения, так и для бизнеса. Но, по мнению Омельченко, в следующую зиму она столкнется с двумя серьезными вызовами. Первый – система находится в аварийном состоянии.

"Не нужно сильно расслабляться и думать, что если есть электрическая энергия, сейчас не отключается у людей, то все хорошо. На самом деле нет. Все-таки энергетическая система запитана на временные схемы. Необходимы очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы более или менее надежно стабилизировать ситуацию", – рассказал он.

По словам эксперта, второй вызов для следующего отопительного сезона – это нехватка денег на восстановление. По мнению эксперта, при текущей модели рынка рассчитывать на восстановление и развитие украинской энергосистемы не приходится.

"Не хватает не только на восстановление по новым трендам декарбонизации, прежде всего, децентрализации, диджитализации, а также не хватает денег даже на какие-то текущие ремонтные работы. На сегодняшний день модель рынка еще постсоветская, когда цены, в основном, не определяются рынком. Для бизнеса у нас вроде бы существует рынок, но он действительно достаточно хитер… Когда из-за так называемых прайс-кепов можно тоже достаточно жестко административным путем регулировать цены, достигать заданной цены, как кому-то хочется. И это тоже тяжело назвать рынком. Безусловно, что при такой модели ожидать восстановления энергетической системы, тем более ее развитие не приходится", – уточнил эксперт.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Теги: энергетика, бизнес, цены, отопительный сезон, электроэнергия, ремонт, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, финансы, ограничения, рынок, энергосистема, энергия, восстановление
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