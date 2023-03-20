Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа, это поддержит Украину – норвежский парламентарий

"Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Я считаю, что это ответственность как Норвегии, так и других стран-производителей, членов НАТО", – сказал он.

По словам норвежского парламентария, для снижения цен в краткосрочной перспективе следует "производить как можно больше энергии, увеличивать энергоэффективность как можно больше, быстро строить инфраструктуру для новых источников".

"Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной, и мы будет продолжать делать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать цены на европейском энергетическом рынке и поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", – заявил Пер Видар Шолмуэн.