Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа, это поддержит Украину – норвежский парламентарий

"Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Я считаю, что это ответственность как Норвегии, так и других стран-производителей, членов НАТО", – сказал он.
По словам норвежского парламентария, для снижения цен в краткосрочной перспективе следует "производить как можно больше энергии, увеличивать энергоэффективность как можно больше, быстро строить инфраструктуру для новых источников".
"Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной, и мы будет продолжать делать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать цены на европейском энергетическом рынке и поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", – заявил Пер Видар Шолмуэн.
С октября прошлого года Россия совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности. В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной, 15-й массированный ракетный удар по Украине.
Зимой ДТЭК импортировал электроэнергию из Евросоюза, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме Украины, который произошел из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате обстрелов.