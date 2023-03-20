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Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа, это поддержит Украину – норвежский парламентарий

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Шолмуэн: Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной
Шолмуэн: Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной
Фото: Per Vidar Kjølmoen / Facebook

Для поддержки стабильности в энергетике, в том числе в Украине, странам НАТО следует увеличить добычу энергоресурсов. Такое мнение выразил 20 марта изданию Guildhall депутат парламента Норвегии Пер Видар Шолмуэн, член Рабочей партии, входящей в состав норвежского правительства.

"Страны НАТО должны увеличить добычу нефти и газа для снижения цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Я считаю, что это ответственность как Норвегии, так и других стран-производителей, членов НАТО", – сказал он.

По словам норвежского парламентария, для снижения цен в краткосрочной перспективе следует "производить как можно больше энергии, увеличивать энергоэффективность как можно больше, быстро строить инфраструктуру для новых источников".

"Народ Норвегии стоит плечом к плечу с Украиной, и мы будет продолжать делать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать цены на европейском энергетическом рынке и поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", – заявил Пер Видар Шолмуэн.

Контекст:

С октября прошлого года Россия совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. 

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощностиВ ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной, 15-й массированный ракетный удар по Украине.

Зимой ДТЭК импортировал электроэнергию из Евросоюза, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме Украины, который произошел из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате обстрелов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Норвегия, энергетика, импорт, цены, электроэнергия, российская агрессия, энергосистема, энергия
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