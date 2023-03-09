Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС в отношении российской атомной энергетики

По словам собеседников агентства, самым большим сторонником сотрудничества в атомной энергетике с "Росатомом" является Франция.
"Венгры кричат громче всех, ссылаясь на национальную безопасность всякий раз, когда упоминается о санкциях против "Росатома". Болгария также сообщает об опасениях по поводу надежности поставок. Введение против российской атомной энергетики санкций в настоящее время является основным требованием украинской стороны", – добавил он.
Агентство также отмечает, что до Брюсселя дошла информация о том, что "Росатом", не попав ни под один из 10 санкционных пакетов ЕС, почувствовал себя "защищенным" и начал расширять свою деятельность на другие отрасли.
"Украинская сторона просит ЕС заняться вопросом ядерного топлива, указывая, что "Росатому" стало известно, что у него есть "защитный зонтик" в ЕС и все, что его касается, исключено из-под санкционной угрозы. Украинская сторона также информирует о том, что "Росатом" начал активную деятельность в сферах, не связанных напрямую с атомной энергетикой", – сообщил РАР высокопоставленный источник в ЕС.
Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош, комментируя ситуацию, заявил, что Польша хочет ввести санкции ЕС в отношении российской атомной энергетики.
"Это один из польских постулатов. Мы работаем над этим в тесном взаимодействии с украинской стороной. Мы также отмечаем, что "Росатом" начинает использовать своего рода иммунитет, расширяя свою деятельность на другие области", – сказал он.
О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял еще 26 декабря 2022 года. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.
9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.
Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на ЗАЭС, сообщала украинская компания "Энергоатом". По ее данным, на АЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.
В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".