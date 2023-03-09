Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС в отношении российской атомной энергетики

"Росатом" не попал ни в один из 10 санкционных пакетов ЕС Фото: EPA

По словам собеседников агентства, самым большим сторонником сотрудничества в атомной энергетике с "Росатомом" является Франция.

"Венгры кричат громче всех, ссылаясь на национальную безопасность всякий раз, когда упоминается о санкциях против "Росатома". Болгария также сообщает об опасениях по поводу надежности поставок. Введение против российской атомной энергетики санкций в настоящее время является основным требованием украинской стороны", – добавил он.

Агентство также отмечает, что до Брюсселя дошла информация о том, что "Росатом", не попав ни под один из 10 санкционных пакетов ЕС, почувствовал себя "защищенным" и начал расширять свою деятельность на другие отрасли.

"Украинская сторона просит ЕС заняться вопросом ядерного топлива, указывая, что "Росатому" стало известно, что у него есть "защитный зонтик" в ЕС и все, что его касается, исключено из-под санкционной угрозы. Украинская сторона также информирует о том, что "Росатом" начал активную деятельность в сферах, не связанных напрямую с атомной энергетикой", – сообщил РАР высокопоставленный источник в ЕС.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош, комментируя ситуацию, заявил, что Польша хочет ввести санкции ЕС в отношении российской атомной энергетики.

"Это один из польских постулатов. Мы работаем над этим в тесном взаимодействии с украинской стороной. Мы также отмечаем, что "Росатом" начинает использовать своего рода иммунитет, расширяя свою деятельность на другие области", – сказал он.