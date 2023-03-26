Украина будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС – Минэнерго

"Украина стремится стать хабом чистой электрической энергии для Европы. Страна будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС и сохранять ее для нужд балансировки рынка", – сказал он.

Демченков подчеркнул, что украинская чистая электроэнергия поможет Евросоюзу в "зеленом" переходе.

Также он добавил, что ни одна энергосистема в мире не испытывала таких повреждений, поэтому на этапе подготовки к следующему отопительному сезону международная помощь все еще имеет огромное значение.