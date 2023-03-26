Украина будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС – Минэнерго

"Украина стремится стать хабом чистой электрической энергии для Европы. Страна будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС и сохранять ее для нужд балансировки рынка", – сказал он.
Демченков подчеркнул, что украинская чистая электроэнергия поможет Евросоюзу в "зеленом" переходе.
Также он добавил, что ни одна энергосистема в мире не испытывала таких повреждений, поэтому на этапе подготовки к следующему отопительному сезону международная помощь все еще имеет огромное значение.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.
"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.
"Минпром" со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.