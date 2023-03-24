Развитие безуглеродной генерации поможет Украине экспортировать в Европу чистое электричество – Минэнерго

"У Украины большой потенциал стать энергетическим хабом Европы, ускорив "зеленый" переход всего континента. Развитие безуглеродных видов генерации поможет нам экспортировать в Европу чистую электроэнергию. Мы заинтересованы в участии канадской стороны в проектах, которые помогут нам ускорить соответствующие преобразования", – отметил Демченков.
По информации Минэнерго, восстановление будет осуществляться по трем ключевым направлениям: развитие атомной генерации, возобновляемых источников энергии и децентрализация энергосистемы.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.
"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.
"Минпром" со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.