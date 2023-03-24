Развитие безуглеродной генерации поможет Украине экспортировать в Европу чистое электричество – Минэнерго

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины Фото: depositphotos.com

"У Украины большой потенциал стать энергетическим хабом Европы, ускорив "зеленый" переход всего континента. Развитие безуглеродных видов генерации поможет нам экспортировать в Европу чистую электроэнергию. Мы заинтересованы в участии канадской стороны в проектах, которые помогут нам ускорить соответствующие преобразования", – отметил Демченков.

По информации Минэнерго, восстановление будет осуществляться по трем ключевым направлениям: развитие атомной генерации, возобновляемых источников энергии и децентрализация энергосистемы.