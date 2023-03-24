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Развитие безуглеродной генерации поможет Украине экспортировать в Европу чистое электричество – Минэнерго

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"Зеленая" энергетика наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины
Фото: depositphotos.com

Правительство Канады и канадские энергетические компании намерены активно участвовать в восстановлении украинского энергосектора в контексте развития безуглеродной энергетики, что позволит Украине экспортировать чистую электроэнергию в Европу. Об этом 21 марта сообщило Министерство энергетики Украины по результатам встречи заместителей министра энергетики Ярослава Демченкова и Фарида Сафарова с заместителем министра стратегической политики и инноваций, ответственного за энергетику и природные ресурсы Канады, Фрэнком Де Розье.

"У Украины большой потенциал стать энергетическим хабом Европы, ускорив "зеленый" переход всего континента. Развитие безуглеродных видов генерации поможет нам экспортировать в Европу чистую электроэнергию. Мы заинтересованы в участии канадской стороны в проектах, которые помогут нам ускорить соответствующие преобразования", – отметил Демченков.

По информации Минэнерго, восстановление будет осуществляться по трем ключевым направлениям: развитие атомной генерации, возобновляемых источников энергии и децентрализация энергосистемы.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.

"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

"Минпром" со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.

Теги: Украина, электричество, экспорт, Министерство энергетики, электроэнергия, Европа, инновации, зеленая энергетика, энергосистема, восстановление
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