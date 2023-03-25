Энергетики ДТЭК вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области

"В течение суток специалисты ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали повреждение электросетей в семи населенных пунктах Донбасса. Благодаря этому свет вернулись в дома 2486 семей", – отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий и регулярных обстрелов со стороны России в Донецком регионе сохраняется сложная ситуация, добавили в пресс-службе. Без электроснабжения пока остаются 108 населенных пунктов, где энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ. В компании подчеркивают, что обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.