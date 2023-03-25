Энергетики ДТЭК вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области

"В течение суток специалисты ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали повреждение электросетей в семи населенных пунктах Донбасса. Благодаря этому свет вернулись в дома 2486 семей", – отмечают в ДТЭК.
Из-за боевых действий и регулярных обстрелов со стороны России в Донецком регионе сохраняется сложная ситуация, добавили в пресс-службе. Без электроснабжения пока остаются 108 населенных пунктов, где энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" не имеют доступа к проведению работ. В компании подчеркивают, что обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.