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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергосистема Украины работает с запасом мощности – Галущенко

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В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры
В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Генерация электроэнергии в Украине полностью обеспечивает нужды потребителей по всей стране. Об этом 24 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщила в Telegram пресс-служба Минэнерго.

По его словам, нынешние объемы генерации позволяют делать запасы электроэнергии.

В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

"После ночной атаки дронами возобновили электроснабжение более 2000 абонентов в Днепропетровской области. Также подключили около 5500 потребителей в Донецкой области", – отметил Галущенко.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко
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