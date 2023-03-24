В Кривом Роге есть попадания пяти дронов, один сбили – ОВА

О попаданиях в Кривом Роге сообщал глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Один Shahed военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание пяти БПЛА. Погибших и пострадавших нет", – уточнил Лысак.

По его словам, последствия атаки еще выясняют.

"Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не фотографируйте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!" – напомнил глава ОВА.

Вилкул позднее добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе "работают стабильно".

По его словам, для ликвидации последствий ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы.