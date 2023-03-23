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Оккупанты трижды за день ударили из беспилотника по Никополю, пострадал 73-летний мужчина – Днепропетровская ОВА

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Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Фото: Сергій Лисак / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 23 марта обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области, есть пострадавший.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"73-летний мужчина пострадал сегодня из-за вражеских обстрелов Никополя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По городу враг ударил из беспилотника трижды за день", – написал руководитель ОВА.

Кроме Никополя, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригоровскую и Мировскую общины Никопольского района, добавил Лысак.

"Последствия атак по району сейчас уточняют спасатели", – добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bDMqsLgCMUYHbySnU8WVZsiVNERTvP1z8Rz2X9kw8vXtujjx1dtXbWFftZ1wHJpVl&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, беспилотники, Никополь, госпиталь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, мужчины, российские оккупанты, Сергей Лысак
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