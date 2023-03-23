Оккупанты трижды за день ударили из беспилотника по Никополю, пострадал 73-летний мужчина – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"73-летний мужчина пострадал сегодня из-за вражеских обстрелов Никополя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По городу враг ударил из беспилотника трижды за день", – написал руководитель ОВА.

Кроме Никополя, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригоровскую и Мировскую общины Никопольского района, добавил Лысак.

"Последствия атак по району сейчас уточняют спасатели", – добавил он.