Оккупанты трижды за день ударили из беспилотника по Никополю, пострадал 73-летний мужчина – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"73-летний мужчина пострадал сегодня из-за вражеских обстрелов Никополя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По городу враг ударил из беспилотника трижды за день", – написал руководитель ОВА.
Кроме Никополя, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригоровскую и Мировскую общины Никопольского района, добавил Лысак.
"Последствия атак по району сейчас уточняют спасатели", – добавил он.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.