Оккупанты ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район – ОВА

"Сегодня ночью российская армия снова ударила по Никопольскому району. Под прицелом тяжелой артиллерии была Марганецкая община", – написал Лысак.

По его данным, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия атаки уточняют спасатели.

"В других районах было тихо. В общем, ситуация в области стабильная и контролируемая", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.