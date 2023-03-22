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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район – ОВА

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По данным Лысака, обошлось без погибших и пострадавших
По данным Лысака, обошлось без погибших и пострадавших
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 22 марта обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня ночью российская армия снова ударила по Никопольскому району. Под прицелом тяжелой артиллерии была Марганецкая община", – написал Лысак.

По его данным, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия атаки уточняют спасатели.

"В других районах было тихо. В общем, ситуация в области стабильная и контролируемая", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Лысак
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