Российские войска из тяжелой артиллерии и дронами шесть раз атаковали Никопольский район, выпустили около 30 снарядов

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"После непродолжительного перерыва враг снова принялся бить по Никопольскому району. Сегодня под обстрелы попали три общины – Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская", – написал руководитель ОВА.
По словам Лысака, оккупанты целили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, а также атаковали дроном.
"Люди не пострадали. Повреждено транспортное предприятие. Последствия атак продолжают выяснять спасатели", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.
Председатель облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что россияне шесть раз обстреляли Никопольский район, выпустил около 30 снарядов.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.