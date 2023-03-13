Российские войска из тяжелой артиллерии и дронами шесть раз атаковали Никопольский район, выпустили около 30 снарядов

После непродолжительного перерыва оккупанты снова принялись бить по Никопольскому району, отметил глава Днепропетровской ОВА Фото: Сергій Лисак / Facebook (архив)

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"После непродолжительного перерыва враг снова принялся бить по Никопольскому району. Сегодня под обстрелы попали три общины – Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, оккупанты целили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, а также атаковали дроном.

"Люди не пострадали. Повреждено транспортное предприятие. Последствия атак продолжают выяснять спасатели", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Председатель облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что россияне шесть раз обстреляли Никопольский район, выпустил около 30 снарядов.