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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Никопольский район беспилотниками – Днепропетровская ОВА

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Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Фото: Сергій Лисак / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска вечером 20 марта дважды атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня вечером враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды из дронов попали по Марганецкой общине", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, в результате российской атаки "обошлось без погибших и пострадавших".

"Последствия ударов уточняются. В других районах Днепропетровской области – без вражеских обстрелов", – резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021xvd6U7GR4dyh6qyrTTAT44jtnsaZadJBZkobGQ68bsL52nCM83fuZWFAYLRnLDul&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, беспилотники, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты, Сергей Лысак
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