Оккупанты атаковали Никопольский район беспилотниками – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня вечером враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды из дронов попали по Марганецкой общине", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, в результате российской атаки "обошлось без погибших и пострадавших".

"Последствия ударов уточняются. В других районах Днепропетровской области – без вражеских обстрелов", – резюмировал глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.