Двое человек погибли, еще предварительно пятеро ранены в результате удара оккупантов по Марганцу Днепропетровской области – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Рашисты ударили по Марганцу [Никопольского района]. Убили двух женщин – 62 и 57 лет. Предварительно еще четыре женщины и один мужчина пострадали", – написал руководитель ОВА.
По словам Лысака, в результате обстрела оккупантов повреждения получили семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственная постройка.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.