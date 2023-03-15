Двое человек погибли, еще предварительно пятеро ранены в результате удара оккупантов по Марганцу Днепропетровской области – ОВА

В результате обстрела оккупантов повреждения получили семь многоэтажных и четыре частных дома в Марганце, отметили в Днепропетровской ОВА Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Рашисты ударили по Марганцу [Никопольского района]. Убили двух женщин – 62 и 57 лет. Предварительно еще четыре женщины и один мужчина пострадали", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, в результате обстрела оккупантов повреждения получили семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственная постройка.