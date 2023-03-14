Оккупанты атаковали три общины Днепропетровской области, разбиты газопроводы и авто, есть разрушения – ОВА

В Никопольской и Покровской общинах зафиксированы очередные разрушения в результате артиллерийских ударов оккупантов Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов содрогалась Никопольщина. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БПЛА. Страдали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", – написал Лысак.

В Покровской общине, по его данным, в результате обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар позднее потушили спасатели.

"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и пять хозяйственных построек, микроавтобус. Два автомобиля изуродованы, еще один – уничтожен. Разбиты газопроводы и линии электропередач", – добавил глава ОВА.

Лысак рассказал, что в Никополе Днепропетровской области повреждены частное предприятие и шесть домов, в Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.