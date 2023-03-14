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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали три общины Днепропетровской области, разбиты газопроводы и авто, есть разрушения – ОВА

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В Никопольской и Покровской общинах зафиксированы очередные разрушения в результате артиллерийских ударов оккупантов
В Никопольской и Покровской общинах зафиксированы очередные разрушения в результате артиллерийских ударов оккупантов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты для ударов по Днепропетровской области 14 марта использовали артиллерию и беспилотник. Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов содрогалась Никопольщина. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БПЛА. Страдали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", – написал Лысак.

В Покровской общине, по его данным, в результате обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар позднее потушили спасатели.

"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и пять хозяйственных построек, микроавтобус. Два автомобиля изуродованы, еще один – уничтожен. Разбиты газопроводы и линии электропередач", – добавил глава ОВА.

Лысак рассказал, что в Никополе Днепропетровской области повреждены частное предприятие и шесть домов, в Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, автомобили, Днепропетровская область, газопровод, Никополь, спасатели, обстрелы, Днепропетровская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, автомобиль, Марганец, российские оккупанты, Сергей Лысак
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