Оккупанты атаковали три общины Днепропетровской области, разбиты газопроводы и авто, есть разрушения – ОВА

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов содрогалась Никопольщина. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БПЛА. Страдали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", – написал Лысак.
В Покровской общине, по его данным, в результате обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар позднее потушили спасатели.
"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и пять хозяйственных построек, микроавтобус. Два автомобиля изуродованы, еще один – уничтожен. Разбиты газопроводы и линии электропередач", – добавил глава ОВА.
Лысак рассказал, что в Никополе Днепропетровской области повреждены частное предприятие и шесть домов, в Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.