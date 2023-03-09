Россияне повредили дамбу Каховской ГЭС, под угрозой водоснабжение Кривого Рога и Никополя – ОВА

Из-за этого водохранилище, обеспечивающее водоснабжение Кривого Рога и Никополя с прилегающими районами, сильно обмелело. Местные власти вместе с руководителями водоканалов ищут техническое решение проблемы, написал Лысак.

Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии", – сообщил глава ОВА.

Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии", – сообщил глава ОВА.

Там, в частности, учли модернизацию оборудования.

Там, в частности, учли модернизацию оборудования.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

" В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Минобороны РФ утверждало, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра в Херсонской области в 4.00 11 ноября. Уходя, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, подтвердили в ОК "Юг".

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище в результате действий российских оккупантов представляет угрозу для Запорожской атомной электростанции. Об этом 12 февраля заявлял президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.