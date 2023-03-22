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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили российский беспилотник на севере Украины

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По предварительной информации, украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", отметили в ОК "Север"
По предварительной информации, украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", отметили в ОК "Север"
Фото: ОК Північ / Telegram

Украинские военные 22 марта сбили российский разведывательный беспилотник на севере страны.

Об этом в Telegram проинформировало оперативное командование (ОК) "Север" ВСУ.

"Воины сил обороны северского направления в зоне ответственности уничтожили вражеский БПЛА", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", указали в ОК "Север".

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на утро 22 марта, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 2183 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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