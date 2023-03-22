ВСУ уничтожили российский беспилотник на севере Украины

Об этом в Telegram проинформировало оперативное командование (ОК) "Север" ВСУ.

"Воины сил обороны северского направления в зоне ответственности уничтожили вражеский БПЛА", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", указали в ОК "Север".

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на утро 22 марта, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 2183 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.