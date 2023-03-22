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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ с помощью дрона с надписью "Иди за мной" спасли женщину, автомобиль с которой расстреляли оккупанты. Полиция установила имя подозреваемого

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Военные вывели женщину из зоны боевых действий дроном
Военные вывели женщину из зоны боевых действий дроном
Фото: mvs.gov.ua

В июне прошлого года украинские военные провели операцию по спасению украинки, чью машину в Харьковской области обстреляли российские военные. Солдаты отправили к ней дрон с надписью "Иди за мной", который и вывел женщину из опасной зоны. Об этом случае 21 марта рассказали журналисты CNN, а также пресс-служба МВД Украины.

Прошлым летом супружеская пара Валерия Пономарева и Андрей Богомаз ехали в Изюм, чтобы помочь больным пожилым родителям Богомаза сбежать из оккупированного Россией города.

Супруги свернули не туда и по неосторожности приблизились к линии фронта, где базировались российские войска, и их машина попала под обстрел.

Украинские солдаты, находившиеся неподалеку, заметили происходящее издалека с помощью разведывательного беспилотника. На видео, предоставленном журналистам, видно, как пара бросает машину, чтобы бежать в безопасное место, но разворачивается, когда взрывы раздаются слишком близко от них. По ним снова открыли огонь, в результате чего Богомаз был тяжело ранен. Пономарева пыталась перенести мужа за машину и обмотать его раны полотенцем, чтобы остановить кровотечение.

По данным украинской полиции, российские солдаты находились на расстоянии около 30 метров от машины пары, поэтому украинским войскам было слишком опасно эвакуировать пару.

Поэтому они отправили беспилотник обратно, подзарядив его и прикрепив к нему белый лист бумаги со словами "Иди за мной", чтобы направить Пономареву на более безопасную территорию.

Женщина увидела беспилотник над головой, но, по ее словам, не была уверена, чей он. Однако в итоге решила все же последовать за БПЛА, поскольку это был единственный способ оказать помощь ее раненому мужу.

Вскоре после ее ухода к машине пешком подошла группа российских солдат, которые подобрали раненого Богомаза и бросили его в ближайшую канаву. Мужчина чудом выжил и после ночи в канаве смог дойти до украинских позиций. Ему оказали первую помощь и вызвали медиков.

Украинские правоохранители установили личность одного из россиян, открывших огонь по безоружной паре. Это 26-летний житель Москвы Кержаев Клим Дмитриевич, старший лейтенант, командир мотострелковой роты вооруженных сил России.

По словам начальника харьковской полиции Сергея Болвинова, помимо записей, сделанных дроном, расследование включало доказательства, собранные киберполицией, отслеживавшей аккаунты солдата в социальных сетях и телефонные звонки.

В одном из разговоров он сказал жене, что "сегодня убил человека", обстреляв машину из своей БМП советских времен. Через день, во время звонка другу, мужчина повторно признался в убийстве человека и сказал, что ему все равно.

ВИДЕО
Видео: CNN / YouTube
Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории.

Украинские военные зашли в Изюм в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них были следы пыток.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МВД, Украина, война, военные, Изюм, беспилотники, CNN, война России против Украины, военнослужащий, автомобиль, войска
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