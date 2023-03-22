В Крыму по радио сообщили инструкции, как действовать при воздушной тревоге. Оккупанты заявили о взломе и отключают сигнал

Как сказано в сообщении, по радио звучала общая информация о том, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги: проследовать в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестных предметов, подготовить "тревожный чемоданчик".

Видеозапись, на которой слышно это сообщение, опубликовали пропагандисты "РИА Новости Крым".

Паблик "ЧП Крым" пишет, что взломаны были "Русское радио", радио "Джаз" и "Европа FM".

Советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram заявил, что "потоки нескольких радиостанций" взломаны и что сообщения, которые передают по радио – "ложные".

Сейчас, по его словам, "идет отключение передатчиков и устранение причин взлома".